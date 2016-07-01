Fontana: Lo atraparon con una moto y herramientas robadas

El sospechoso fracasó en su intento de fuga

El personal de la Comisaría Comandante Fontana detuvo a un joven de 21 años por sustraer una motocicleta y herramientas de un taller mecánico, de esa localidad.

El procedimiento se realizó este domingo, alrededor de las 14:25 horas, en medio de recorridas preventivas por las calles Belgrano y Rivadavia del barrio Namuncurá.

Durante el patrullaje, los uniformados observaron que un hombre empujaba una Zanella ZB de 110 cilindradas, salió a correr al notar la presencia policial y terminó aprehendido a los pocos metros.

Se descubrió que también llevaba una amoladora industrial marca Gamma y varias herramientas de mano, elementos que habían sido sustraídos minutos antes.

Luego se estableció que los bienes pertenecían a un vecino de 52 años, mecánico, que denunció que desconocidos ingresaron a su propiedad y se llevaron esos objetos sin ejercer violencia.

El acusado fue trasladado hasta la dependencia policial y quedó detenido en el marco de una causa judicial por el delito de “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de turno.