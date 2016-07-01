Detuvieron a dos hombres por el robo de cables del alumbrado público de la Costanera

• Los acusados pretendían extraer cobre para su comercialización

Efectivos de la fuerza provincial aprehendieron a dos acusados de robar cables del sistema de iluminación de la Costanera y calle Chaco de la segunda ciudad.

El hecho fue denunciado durante la tarde del sábado y se iniciaron actuaciones judiciales por el delito de “Robo”, con intervención de la Justicia provincial, mientras que personal policial realizó las tareas investigativas para identificar a los responsables.

Como resultado de las averiguaciones y el trabajo coordinado entre distintas dependencias del área, alrededor de las 22:30 horas integrantes de la brigada de investigaciones del Comando Patrulla de Seguridad Urbana, dependiente de la Unidad Regional Tres, detuvieron a dos jóvenes de 25 y 28 años en inmediaciones de la Costanera.

De acuerdo con la investigación, los sujetos sustraían los cables para extraer el cobre y venderlo.

Los detenidos fueron notificados de su situación legal y quedaron alojados en celdas de la dependencia policial, a disposición de la Justicia provincial.