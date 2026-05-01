Reconocen la labor de los especialistas que cuidan la salud osteoarticular de los formoseños

La jornada es una oportunidad para reconocer el compromiso y la dedicación de los profesionales que diariamente acompañan a personas con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas.

En el marco del Día del Reumatólogo, que se conmemora cada 31 de mayo, el ministro de Desarrollo Humano de Formosa, doctor Juan Carlos Atencia, hizo llegar un saludo a los profesionales de esta especialidad, en particular a quienes desarrollan su labor en los distintos efectores que integran el sistema público de salud provincial.

La fecha se conmemora en homenaje al nacimiento del doctor Aníbal Ruiz Moreno, destacado médico argentino y uno de los fundadores de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología (PANLAR), entidad que impulsó el desarrollo y fortalecimiento de esta especialidad en América.

En ese sentido, Atencia destacó que “los reumatólogos cumplen un rol fundamental en el cuidado de la salud de la población, acompañando a pacientes con enfermedades crónicas y muchas veces complejas, contribuyendo a mejorar su calidad de vida mediante un abordaje integral y un seguimiento permanente”.

Asimismo, expresó su reconocimiento a los profesionales que integran los equipos de salud de la provincia. “Quiero agradecer profundamente el compromiso, la dedicación y la vocación de servicio de cada uno de los reumatólogos que trabajan en nuestro sistema sanitario, brindando atención de calidad y cercanía a los pacientes en todo el territorio provincial”, manifestó.

Finalmente, el ministro remarcó que el fortalecimiento de las distintas especialidades médicas continúa siendo una prioridad para el sistema público de salud provincial, al tiempo que renovó el acompañamiento institucional a los profesionales que diariamente contribuyen al bienestar y la salud de los formoseños.



