Advierten sobre accionar perjudicial del Banco Nación que afecta a usuarios financieros

-Se sugiere a todos los deudores financieros, antes de firmar una Consolidación, asesorarse previamente, impugnar las deudas reclamadas, para finalmente acordar una negociación razonable para ambas partes-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, denunció las soluciones financieras o rescates del BNA, por los altos costos reales, el encubrimiento de cobros abusivos y las estrictas restricciones de acceso para las familias endeudadas, por otra parte, añadió que existen Exclusiones Restrictivas, toda vez que el programa solo contempla a quienes cobran su sueldo en el BNA y excluye a los jubilados y trabajadores, dejando fuera del "rescate" a los sectores más vulnerables de la economía. Esto sucede en el contexto en el cual el BNA acaba de lanzar su flamante ‘kit de soluciones’ para refinanciar deudas de clientes, una movida que suena más a operativo de emergencia que a estrategia comercial. La entidad estatal anunció una serie de opciones para que los deudores puedan “planificar de manera sostenible y previsible” sus pagos. Palabras elegantes para describir lo que en realidad significa: estirar la deuda porque la gente no puede pagar. Esta medida no surge de la nada, los bancos están viendo cómo la morosidad se dispara mes tras mes, con clientes que no llegan a fin de mes y tarjetas de crédito que explotan. El panorama económico actual, con inflación persistente y salarios que no alcanzan, convirtió el pago de deudas en una misión imposible para miles de familias. El ‘kit de soluciones’ del Nación incluye diferentes alternativas de refinanciación, aunque los detalles específicos de tasas y plazos aún no fueron revelados completamente. Lo que sí está claro es que la entidad busca evitar que más clientes caigan en situación de default. La pregunta que nos hacemos es: ¿es realmente una solución o apenas un parche? La refinanciación puede dar aire a corto plazo, pero si las condiciones económicas no mejoran, los problemas van a volver con intereses acumulados, esta es la clásica alternativa de patear la pelota para adelante. Desde la Defensoría del Pueblo, sugirieron leer la letra chica antes de firmar cualquier refinanciación. En tiempos donde cada peso cuenta, no hay margen para errores financieros. Abajo de todo, en cuerpo más chico que el resto, dice algo bastante distinto.

La seducción de la “tasa baja”: La publicidad dice 65% TNA. El propio sitio del BNA dice CFT TEA 114,21%. Esa diferencia no es un error: la TNA es la tasa nominal del interés puro; la CFT TEA es el costo financiero total efectivo anual, que suma intereses más IVA sobre intereses, seguro de vida sobre saldo deudor, gastos administrativos y todas las comisiones que el banco no menciona cuando muestra el cartel publicitario. El consumidor que firma pensando que pidió “al 65%” termina pagando casi el doble: 114,21% anual real. Para dimensionarlo: la inflación esperada según el Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central ronda el 20,8% anual a doce meses. La consolidación del BNA cobra casi seis veces eso. No es una tasa de rescate; es una tasa de negocio. El banco no está salvando hogares endeudados, está reteniendo como cliente cautivo durante seis años a un costo que multiplica por cinco la inflación a millones de familias.

Qué es exactamente lo que se firma: Esto es lo que la mayoría no entiende y nadie lo explica. La consolidación no es una refinanciación: es una novación. Cuando se firma el préstamo de consolidación, la deuda original muere jurídicamente y nace una nueva con causa propia. Y con ese acto, el consumidor renuncia tácitamente a todo lo que podía discutir de la deuda vieja.

Cuando el banco ofrece “limpiar tu saldo de tarjeta”, el monto que se va a consolidar no es lo que gastó: es lo que gastaste más los intereses moratorios, más los punitorios, más los “honorarios extrajudiciales” que el estudio de cobranzas se asignó solo, más los seguros que se siguieron devengando en mora, más las comisiones de gestión, y todo eso, en buena medida, es impugnable. Al firmar, se lo blanquea. El banco se saca de encima una deuda llena de cláusulas abusivas y la devuelve “saneada”, con la firma legitimándola para futuras ejecuciones.

Quién queda afuera y el banco no aclara: La consolidación del BNA no es para cualquiera. Quedan afuera quienes están en situación 5 o superior en la Central de Deudores del BCRA en los últimos doce meses, también los garantes y codeudores: sólo se acepta al titular y además las deudas judicializadas. Es decir, la herramienta no sirve para los casos donde el rescate realmente se necesita, únicamente le sirve a morosos leves y no a la gran mayoría de los usuarios financieros que actualmente se encuentran altamente endeudados y afectados a las bases de datos como el Veraz, entre otros.



