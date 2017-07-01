Daldovo: “Que hoy haya gente que defienda o minimice las acciones del terrorismo de Estado es irracional”

Utilizando fuentes como testimonios orales, expedientes judiciales y una carta histórica, presentó su última obra como un homenaje a las víctimas formoseñas, coincidiendo con el 50° aniversario del último golpe de Estado cívico militar en la Argentina.

La doctora en Ciencias Sociales Mónica Daldovo, destacada docente universitaria, presentó su libro “Formosa 1976-1983, entre el olvido, la memoria y los indicios”, el cual fue declarado de interés legislativo por la Legislatura Provincial en la última sesión.

La presentación se realizó el pasado viernes 15, en el Galpón “C” del Paseo Costanero capitalino. Como presentador estuvo Carlos Sotelo, exsecretario general de la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas; y asistieron también la exdiputada nacional Nelly Daldovo; la actual diputada provincial Cristina Mirassou; el profesor Juan Eduardo Lensack, entre otros.

En diálogo con AGENFOR, la autora comentó que el libro “pretende caracterizar el terrorismo de Estado en Formosa, cuestión que está prácticamente invisibilizada en la historiografía nacional. Se trata del ingreso a este período oscuro a través de varias fuentes”.

Una de ellas, explicó, “es un testimonio oral clave, el del doctor Dardo Caraballo, abogado de las víctimas de los juicios de lesa humanidad”. Y ahondó: “Fue a través del expediente judicial, la sentencia Colombo, que tiene muchos testimonios y es una fuente historiográfica inagotable”.

Así también, se incluye “una carta que fue rescatada en el Archivo del Obispado, allá por el año 2009, que fue presentada incluso como testimonio en los juicios de lesa humanidad”, remarcando que este 16 de mayo se cumplieron 50 años de su escritura.

Por ello, hizo notar que la presentación del libro se dio en esa fecha, a modo de homenaje “a las víctimas del terrorismo de Estado en Formosa”.

Seguidamente, destacó que como presentador “estuvo el señor Sotelo, exsecretario general de la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas y militante fundador de aquel movimiento que llegó a nuclear a 90 colonias, a 6000 familias y a 20 mil personas”.

“Fue un movimiento muy importante, donde primaba fundamentalmente la organización y el reclamo por la tierra, por la salud, la educación, el pavimento, la luz eléctrica y los créditos –expuso-. Los campesinos tenían un proyecto de desarrollo territorial para su lugar, para sus hijos; querían mejores condiciones de vida en el lugar donde nacieron y querían vivir”.

Consultada sobre el proceso de escritura, precisó que “este es un trabajo que lo vengo haciendo desde hace varias décadas, escribiendo sobre las movilizaciones sociales rurales en Formosa”. Puntualmente, indicó que le llevó “dos años más o menos” realizar este libro.

Asimismo, respecto del actual contexto nacional, donde el Gobierno del presidente Javier Milei que sostiene una postura negacionista sobre los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar, repudió: “Que hoy haya gente que afirme ser negacionista o que defienda o minimice las acciones del terrorismo de Estado es irracional”.

Por último, informó que quienes estén interesados en adquirir el libro, pueden comunicarse con ella, o bien dirigirse al kiosco-librería “El Globo Rojo”, situado en la Avenida 25 de Mayo en su intersección con la Peatonal, en la ciudad capital, donde se encuentra disponible.







