Cultura conmemora el Día Internacional de los Museos con diversas muestras

Las actividades iniciaron la semana pasada y continuarán este martes y miércoles, tanto en el interior como en capital. Todas son con entrada libre y gratuita.

Este lunes 18 de mayo, se celebra el Día Internacional de los Museos, fecha instaurada, desde 1977, por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) con el fin de promover el rol fundamental de estas instituciones en el intercambio cultural, la educación y la memoria de las sociedades a través del tiempo.

En ese marco, la directora de Patrimonio Sociocultural, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE), Graciela Buiatti, expresó que los museos son “importantes” para la comunidad ya que se tratan de “instituciones sin fines de lucro, con inclusión para todos, donde se muestra el acervo cultural y patrimonial de cada una de las poblaciones”.

“El ICOM siempre establece un lema o un tema para cada año; en esta oportunidad es ‘Los museos uniendo mundos divididos’, por todo lo que está pasando, en Medio Oriente, todo el tema de las guerras”, explicó.

Y añadió que, en Formosa, se llevan a cabo diversos eventos, desde la semana pasada, tanto en los museos del interior como de capital, que fueron desde presentaciones de libros, danzas típicas en Comandante Fontana, desfiles de vestimentas, diseños de los pueblos originarios, entre otros.

“En Capital, en el día de hoy, el Museo de la Policía realizó una muestra de la vestimenta desde la época territoriana, los elementos que usaban, la función que tiene la fuerza en sus distintas actividades como, por ejemplo en el caso de los Bomberos, la Policía de tránsito, apuntada más que nada para los niños y jóvenes”, señaló.

Más actividades

En ese contexto, la funcionaria invitó, el próximo miércoles 19 de mayo, en el Museo Histórico Regional Juan Pablo Duffard, desde las 9 horas, a la apertura de la muestra “El grabado en el museo”, una propuesta que reúne trabajos del Taller de Grabado y Gráficas Experimentales de la Subsecretaría de Cultura, a cargo del profesor Norberto Fando.

“Y el día miércoles, desde las 16 horas, habrá una muestra de los museos del interior en las galerías del Museo. También se va a hacer una muestra de los diseñadores formoseños en las salas y de autos y motos antiguas en la calle 25 de Mayo, en frente del Museo”, expuso.

Y cerró: “Así que invitamos a todos que puedan estar, participar, nos acompañen, y que vean justamente en estas instituciones, que son sin fines de lucro, y donde todos podemos, fundamentalmente acá en la provincia, entrar con entrada gratuita, que puedan conocer, que puedan observar, que puedan ayudarnos a acrecentar esto, que es el patrimonio de todos los formoseños”.



