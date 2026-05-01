Crónica de una Profecía en 81: El Documental que Rescata el Alma del Vía Crucis Formoseño

Los estudios de Radio Manantial se transformaron en el escenario de un diálogo profundo durante la emisión del programa “La Voz del Santuario Nuestra Señora del Carmen” —conducido por Pedro Gimenez, Ladislao Pereyra y Francisco Arce Bazán, con la producción de Franco Romero—. Los integrantes de la Pastoral de la Comunicación recibieron a Jorge Ismael Orlando Pérez, popularmente conocido como Hamilton George Pérez, quien presentó los entretelones de una quijotada audiovisual: un documental de 47 minutos que registra la mística del Vía Crucis formoseño, definido por Monseñor Marcelo Pacífico Scozzina como "el más profundo".

Un mandato superior y tres días de rodaje

Con la humildad que lo caracteriza, Hamilton George Pérez se autodefinió ante los micrófonos: "Yo soy George Hamilton Pérez: periodista, chusma —le digo yo—, fotógrafo contemplativo y un audaz en la creación de esta idea". El proyecto nació de una certeza espiritual a principios de año junto a un grupo de amigos: "Recibimos el mandato del Jefe; y cuando de Arriba nos llaman, lo único que tenemos que hacer es presentarnos y servir".

La producción fue una carrera contra el tiempo. En solo un fin de semana —tres días de rodaje intensivo— el equipo logró registrar la totalidad de los testimonios, cubriendo más de 1.000 kilómetros. Para Pérez, esta fue su segunda experiencia recorriendo las 14 cruces que jalonan la provincia de Formosa de este a oeste, superando los 500 kilómetros a lo largo de la Ruta Nacional 81. "Decidimos hacer el documental porque dijimos: esto no lo podemos guardar", enfatizó.

Más que distancia, una huella latinoamericana

El Vía Crucis de Formosa posee el reconocimiento de ser el más largo del mundo, pero el núcleo de la obra radica en su densidad histórica. A través de las 14 cruces, se hilvana la crónica viva del nacimiento de decenas de pueblos.

"A través del recorrido se va contando la historia del nacimiento de un montón de pueblos latinoamericanos. Esta es la verdadera trascendencia que tiene el Vía Crucis y que todavía no estamos valorando", reflexionó el entrevistado.

En un paralelismo turístico y espiritual, lo comparó con el célebre itinerario europeo: "Así como en Europa está el Camino de Santiago, en Latinoamérica no debería haber una persona que no haya hecho, por lo menos una vez, la experiencia del Vía Crucis formoseño".

El sueño profético de Monseñor Scozzina

Pérez rescató la labor misionera de Monseñor Scozzina en una época donde la infraestructura provincial era casi inexistente y solo había cuatro o cinco iglesias en todo el territorio. Ante esto, el obispo diseñó una estrategia pastoral visionaria: erigir cruces donde los pobladores pudieran encender una vela y rezar.

El documental revela que la idea nació durante los años 60, en el único viaje al exterior que realizó Monseñor Scozzina para participar del Concilio Vaticano II. En su celda (habitación conventual), tuvo un sueño donde vio nítidamente cruces bordeando la Ruta 81.

Aquel sueño se transformó en certeza en 1967, durante un viaje junto a Babi Rivarola hacia Las Lomitas. En el trayecto, divisaron a una mujer originaria aferrada a un gran árbol, gimiendo en una zanja al costado de la ruta; dio a luz en silencio, limpió a su bebé y se internó nuevamente en el monte. Esa misma noche, Monseñor Scozzina pronunció la frase que sellaría el destino del proyecto: "Esta gente sí que vive un camino de cruz".

Voces de la historia y desafíos técnicos

Fiel al estilo franciscano, el documental evita el bronce individualista. "A Monseñor Scozzina no le gustaba que se hable de él. Por eso, contamos su mayor obra a través de las voces de los verdaderos protagonistas", explicó Pérez, destacando a los coordinadores históricos Babi Rivarola y Raquel Ramírez, a quienes describió como "libros abiertos".

Hamilton destacó el compromiso de su equipo, compuesto por Karina Scozzina y Mauricio González (asistente de producción). Realizar el rodaje en pleno mes de enero —con el rigor climático del trópico— exigió un gran esfuerzo, a lo que se sumó la limitación técnica: "El documental está hecho con un teléfono celular común. Lo importante son los testimonios y rescatar esa vieja costumbre de juntarse a escuchar y salvar valores que, si no se registran, se pierden".

El viaje arrojó momentos entrañables, como la entrevista en Bazán con "La Potra", la primera mujer en acompañar a los niños locales hasta la cruz, o las declaraciones del Padre Ponciano Acosta en Pozo del Tigre. "El ejercicio más lindo fue poner el oído. Hay testimonios de milagros, de fe y de personas que encontraron su vocación sacerdotal de casualidad", confesó el realizador.

Estreno y proyección comunitaria

Hacia el final de la entrevista, se destacó la melodía inspirada en el lema de Monseñor Scozzina: "Por la cruz a la luz, como nos mostró Jesús". Una síntesis que invita a valorar las cosas sencillas en tiempos de tanto apuro.

El gran lanzamiento del documental ya está confirmado:

• Fecha: Jueves 4 de junio

• Hora: 20:30 hs.

• Lugar: Cine Teatro Italia (Formosa Capital)

• Entrada: Libre y gratuita

La función se realizará en el marco del aniversario de la Asociación Italiana. Pérez aclaró que este evento funcionará como un Avant Premiere y que, en caso de superarse la capacidad del teatro, se gestionará una segunda función. Posteriormente, la meta de la productora independiente es llevar el documental en gira por las distintas parroquias y comunidades del interior provincial.

Los conductores coincidieron en el carácter "providencial" de este estreno, justo cuando la comunidad catolica recopila testimonios para iniciar la causa de beatificación de Monseñor Scozzina, coronando este esfuerzo como un valioso rescate de la identidad formoseña.



