Comenzó la inscripción para la línea de financiamiento “Innova” destinada a startups formoseñas

La semana pasada se realizó la presentación del Fondo de Inversión “Innova” del Consejo Federal de Inversiones (CFI), una iniciativa destinada a fortalecer el ecosistema de innovación provincial mediante financiamiento para proyectos de ciencia, tecnología e innovación.

Tras el anuncio formal del Fondo de Inversión “Innova” del Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto al Gobierno de la provincia de Formosa, el lunes 18 se dio inicio al periodo de inscripciones, el cual se extenderá hasta el 26 de junio.

Al respecto, Horacio Cosenza, subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia explicó que se trata de “una línea exclusivamente para startups o empresas tecnológicas que arrancan con un financiamiento que va desde los 200.000 dólares y hasta los 600.000 dólares”.

En ese sentido, aclaró: “Cuando hablamos de startups, nos referimos a empresas tecnológicas que tengan un producto con base tecnológica ya desarrollado, en desarrollo o por desarrollar, y que puedan ser financiables para su producción a escala, apuntando a su distribución regional en el interior del país o con una mentalidad orientada a exportar alta tecnología”.

Sobre el potencial que posee Formosa para absorber estos créditos, el funcionario destacó el rol de la infraestructura provincial, al mencionar que “en primer término contamos con el Polo Científico y Tecnológico y la Secretaría de Ciencia y Tecnología”, resaltando que “allí está el ‘Clúster Tecnológico’ que está permitiendo y abriendo posibilidades a diferentes sectores para que empiecen a generar capacidades locales”.

Asimismo, reveló que “en estos primeros días hemos estado contactando de manera directa con empresarios y ya tenemos la iniciativa de dos o tres empresas que, a nuestro entender, podrían calificar” y añadió que “lo que hacemos desde la Subsecretaría es recibir todas las inquietudes, evacuar dudas y, a partir de ahí, generar el contacto con los técnicos del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para evaluar si están o no en condiciones”.

Respecto a los requisitos técnicos, especificó que “básicamente, se busca apuntar a empresas que no tengan una vigencia mayor a los siete años, lo que les va a permitir acceder a estos montos de entre 200 y 600 mil dólares”.

Y ponderó las ventajosas condiciones financieras de la línea, puntualizando que “esta línea de crédito va a empezar el repago a partir de la primera facturación que tenga la empresa, es decir, cuándo comercializa su primer producto. Esto se puede dar de acá a seis meses, de acá a un año, o cuando realmente las empresas estén en condición y, a partir de ahí, empieza a devolver. Es un crédito que se extiende con hasta 12 años de gracia”.

Además, Cosenza remarcó que “esta inscripción va a estar vigente cada cuatro meses. Ahora tenemos un llamado de 30 días, luego se realiza un cierre, y cada cuatro meses se vuelve a abrir la convocatoria para alcanzar de forma constante a la cantidad necesaria de empresas tecnológicas que quieran formar parte de este nuevo mundo”.

Al concluir, hizo referencia al origen de los fondos y el respaldo institucional de la provincia, recordando que “el CFI se nutre de la coparticipación federal de las provincias. Por lo tanto, esto es producto de una decisión política de cada gobierno provincial y, en particular, de nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán, que hace posible poner a disposición de las empresas tecnológicas formoseñas una línea de crédito sumamente accesible para el desarrollo local”.

“Sembrando el futuro digital”

Informó también que la Subsecretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, junto al Clúster de Innovación Tecnológica Formosa y EPICA, llevaron adelante el Programa de Fortalecimiento Comercial 360° “Sembrando el Futuro Digital: Primeros pasos en Activos Digitales para PyMEs”, en la tarde de este martes 19, en el salón FONFIPRO.

El encuentro estuvo orientado a que los empresarios locales aprendan sobre “Blockchain, Stablecoins, uso de billeteras y plataformas reguladas, y el marco legal vigente”.

Finalmente, el funcionario anticipó que ya se está articulando una nueva jornada de vinculación para los próximos días que convocará a todos los bancos locales y fondos de inversión. El objetivo será poner a disposición de los empresarios formoseños el abanico completo de productos financieros globales para potenciar la sinergia público-privada en todo el territorio provincial.



