Avanza la pavimentación y el sistema de desagües pluviales en la avenida Degen de Ingeniero Juárez

El ingeniero Javier Caffa, supervisó los trabajos de infraestructura vial y urbanística que se ejecutan en Ingeniero Juárez, que incluyen pavimento, sistema de desagües y el embellecimiento integral de la zona.

El Gobierno de la Provincia de Formosa continúa impulsando el desarrollo de infraestructura en todo el territorio provincial y en esta oportunidad, las tareas se concentran sobre la Avenida Degen de la localidad de Ingeniero Juárez, donde se lleva adelante una obra estratégica para la transitabilidad y el saneamiento urbano.

Al respecto, el ingeniero Javier Caffa, administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, detalló que “se está ejecutando la pavimentación y repavimentación de esta importante avenida” y precisó que “ya se completaron tres cuadras de una mano y actualmente estamos trabajando en la segunda cuadra del lado izquierdo, para luego continuar con la tercera”.

Asimismo, el funcionario destacó que el proyecto “no solo contempla el pavimento rígido y el paquete estructural, sino también el desagüe pluvial de toda esta zona con un conducto principal troncal que desagota en la avenida Juan Domingo Perón”, marcando que “esto brindará una solución definitiva a la problemática de anegamientos que históricamente afectaba a este sector de la ciudad”.

Caffa comentó también que en el plan de obras “está previsto un tratamiento urbanístico de embellecimiento que incluye pasarelas, veredas, miradores y la puesta en valor de las plazoletas, transformando el paisaje urbano de Juárez”.

Respecto a los detalles técnicos de la calzada, el titular de la DPV, precisó que, “tras concluir la base de suelo cemento, se está procediendo al volcado de un hormigón de 18 centímetros de espesor, diseñado para soportar el tránsito importante que tiene la avenida”.

Caffa vinculó estos trabajos con “una planificación estratégica” en la localidad, que ya permitió pavimentar el acceso al hospital local y la calle Fernando Anaquín y la avenida Belgrano, facilitando la llegada a escuelas y centros de salud.

“Es una inversión que hace el Estado provincial acá, así como en las distintas localidades de la provincia”, valoró el ingeniero.

Finalmente, subrayó que “tenemos un Estado presente que atiende las necesidades de cada municipio”, advirtiendo que “se trata de inversiones genuinas del Gobierno de Formosa frente a un ajuste del Gobierno nacional que ha dejado a las provincias sin recursos para la obra pública”.

Y aseveró que “pese a ello, en nuestra provincia seguimos avanzando con obras de infraestructura fundamentales para la gente”.











