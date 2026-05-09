Recuperaron tres motos y detuvieron a dos sujetos

Las intervenciones se realizaron en la ciudad de Clorinda y en esta capital.

Efectivos policiales secuestraron tres motocicletas y aprehendieron a dos hombres involucrados en causas judiciales.

El primer procedimiento se concretó en inmediaciones del barrio Bolsón Grande de la ciudad de Clorinda, cuando integrantes de la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera y de la Zona Dos del Comando Patrulla de Seguridad Urbana recuperaron una motocicleta de 150 cilindradas.

La motocicleta estaba abandonada en la vía pública y se presume que los autores la dejaron con intenciones de trasladarla hacia Paraguay por un paso no habilitado, en tanto que el damnificado reconoció el rodado como suyo y se lo restituyeron.

El segundo hecho ocurrió en un sector del basural ubicado sobre la calle Antenor Polo del barrio 7 de Mayo, de la ciudad de Formosa, donde el personal de la brigada de investigaciones de la Unidad Regional Uno (UR-1) Distrito Cinco recuperó una Motomel Blitz que registraba pedido de secuestro, en el marco de una causa judicial por “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Durante las tareas investigativas, apresaron a dos hombres domiciliados en el mismo conglomerado habitacional, quienes estarían involucrados en el robo de celulares ocurrido en jurisdicción de la Subcomisaría República Argentina.

Por último, uniformados de la Dirección General Policía de Seguridad Vial descubrieron irregularidades en las documentaciones de una motocicleta Zanella ZB conducida por un joven y la secuestraron, durante un operativo de control en el barrio Virgen del Carmen, de la ciudad de Formosa.

Al verificar la documentación exhibida y los guarismos identificatorios del rodado, constataron que el motor y el cuadro eran originales de fábrica, aunque no coincidían con los datos de la cédula presentada porque era falsa.

En todos los casos, los detenidos fueron notificados de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.



