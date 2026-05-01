Impulsan el trabajo emprendedor y fortalecen los espacios de comercialización en Pozo del Tigre

El Mercado de Emprendedores se consolidó como un espacio de encuentro, promoción cultural y fortalecimiento de la economía local.

En una jornada marcada por la participación de emprendedores y vecinos de la comunidad, se llevó adelante una nueva edición del “Concurso de la Empanada Pozotigrense” en el Mercado Comunitario de Emprendedores de Pozo del Tigre.

En este contexto, el intendente Andrés De Yong destacó “la importancia de continuar generando oportunidades para artesanos y emprendedores mediante la habilitación de nuevas casillas dentro del mercado comunitario, remarcando que estas políticas son posibles gracias al acompañamiento permanente del Gobierno de la Provincia de Formosa, encabezado por el gobernador Gildo Insfrán”.

Durante el evento se vivió una verdadera fiesta popular en la que los participantes presentaron distintas variedades de empanadas elaboradas con productos regionales y recetas tradicionales, reflejando la creatividad y el talento de los emprendedores locales.

Por su parte, la subsecretaria de Empleo, Mariángeles Vicentín, subrayó “el valor de estos espacios para potenciar el trabajo genuino, fortalecer las economías regionales y acompañar el crecimiento de los emprendedores formoseños”.

Cabe destacar que la actividad permitió recorrer los distintos stands, compartir propuestas gastronómicas y acompañar una iniciativa que pone en valor la identidad cultural y productiva de la región.



