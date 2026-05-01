Atropello en la UNaF

Una nueva sesión de extrema urgencia del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), llevada a cabo este viernes 29 de mayo a las 17 horas, volvió a transformarse en el escenario de un bochorno institucional sin precedentes. Bajo la conducción del vicerrector a cargo, Emilio Grippaldi, y la complicidad administrativa del Secretario del Consejo Superior, Alberto Barboza, se llevó a cabo una sesión viciada de irregularidades, ilegalidades y un autoritarismo digital que roza lo grotesco.

La ilegalidad de esta "sesión trucha" quedó expuesta desde el primer minuto al intentar convalidar lo sucedido el pasado 8 de mayo, una jornada donde se fraguó el quórum de manera escandalosa con la participación de dos vicedecanos que no estaban habilitados ni en condiciones legales de formar parte. A pesar de que la justicia ya había ordenado que no se trataran temas inherentes y de que esta maniobra con los vicedecanos viciaba por completo el quórum legal, Grippaldi y Barboza decidieron avanzar a ciegas. Ignorando de forma deliberada el Estatuto Universitario y el propio reglamento del cuerpo, impusieron esta nueva convocatoria por la plataforma Zoom de manera arbitraria, a sabiendas del pedido expreso de los consiliarios estudiantiles que exigían la presencialidad por nota formal. Los estudiantes denunciaron no solo la flagrante violación de la normativa vigente, sino una reality ineludible: la falta de dispositivos adecuados y la inestabilidad de las conexiones de internet que sufren cotidianamente.

La maniobra no fue técnica; fue un bloqueo político premeditado para amordazar a la oposición. Durante el transcurso de la sesión, las autoridades universitarias les cortaron los micrófonos a los consiliarios representantes de las facultades de Recursos Naturales, Humanidades y Economía y Negocios. Para completar el cepo comunicacional, bloquearon deliberadamente el chat de la plataforma. La escena, que quedó registrada en la transmisión en vivo de la página oficial de la Secretaría General Académica, fue dantesca: representantes de la comunidad universitaria teniendo que levantar carteles frente a sus cámaras para pedir la palabra, mientras en la pantalla se consumaba el monólogo del avasallamiento.

El nivel de arbitrariedad alcanzó su punto crítico cuando se habilitó brevemente el micrófono a los decanos. En forma sucesiva, el Ingeniero Martínez, el Licenciado Rafael Olmedo y la representante no docente Mercedes Santacruz solicitaron una moción de orden para que se votara según los carriles legales. ¿La respuesta de Grippaldi? Ignorarlos por completo, mostrando un desprecio absoluto por la institucionalidad que dice representar.

El festival de irregularidades sumó más capítulos escandalosos. En primer lugar, se incorporó al cuerpo de forma totalmente irregular a una supuesta consiliaria estudiantil cuya condición académica es un misterio absoluto y que, para colmo, ni siquiera figuraba en el Orden del Día. Por otra parte, la gestión de la UNaF intentó instalar que los consiliarios votaron en contra de un nuevo plan de estudio. Esto es falso: los representantes de la oposición no votaron ni a favor ni en contra porque directamente no los dejaron votar, ya que se impidió la votación nominal solicitada por los representantes del cuerpo.

Para coronar el fraude, se terminó aprobando de manera totalmente ilegal el acta de aquella sesión del 8 de mayo. El vicerrector a cargo emitió su voto de forma deliberada para aprobar un documento que ya arrastraba el vicio insalvable de los vicedecanos sin quórum, cuando el estatuto estipula con claridad que solo puede votar en caso de empate. En esta oportunidad no se generó ningún empate; hubo un atropello informático donde supuestamente votaron los oficialistas, sin que el pedido de palabra de los demás consiliarios quedara registrado en ninguna parte más que en la voluntad de quienes manejaban la plataforma. Por si fuera poco, se volvió a prohibir de forma sistemática la incorporación de la consiliaria representante de la comunidad, obligándola a recurrir nuevamente a la vía judicial para hacer valer sus derechos.

Para desgracia de Grippaldi y Barboza, el autoritarismo dejó los dedos marcados. Todo el desarrollo de esta sesión irregular, de extrema urgencia y digital quedó grabado en los canales oficiales de la propia universidad. Cada una de estas groseras anomalías ya fue debidamente constatada y certificada por un escribano público, y el material formará parte de una nueva y contundente presentación ante la justicia, donde las autoridades de la UNaF deberán responder por lo que ya se perfila como un sistemático abuso de autoridad y una flagrante violación a la autonomía universitaria.



