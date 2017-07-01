Atencia se refirió al desfinanciamiento nacional en salud y advirtió sobre la crisis sanitaria

No obstante, remarcó que, para hacer frente a esta grave situación, el Gobierno de Formosa viene optimizando al máximo los recursos “para cumplir con las necesidades de salud de la población y darle siempre la mejor respuesta posible”.

Este lunes 18, el ministro de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa, doctor Juan Carlos Atencia, afirmó con preocupación que el sistema sanitario argentino atraviesa una situación de gravedad como consecuencia de los ajustes presupuestarios que sigue sumando el Gobierno nacional.

Mencionó que el último recorte anunciado para el sector de salud, del 2%, lo que representa unos 63 mil millones de pesos y el desfinanciamiento de programas de salud como, por ejemplo, “SUMAR+ con el que nos dejan sin 25 mil millones”.

Explicó que dicho programa, aporta a las provincias “en base al trabajo que hace cada una en cuanto a enfermedades como hipertensión, HPV y otras tantas, lo cual es informado y SUMAR+ hace una retribución en dinero, con el cual, además de poder seguir trabajando con estas patologías, también podemos hacer otras acciones como, por ejemplo, la compra de medicamentos”.

Señaló también, que lo mismo está ocurriendo con los medicamentos “que se entregan a los pacientes en condiciones más vulnerables que no los pueden comprar. Eso tiene una reducción de 20 mil millones, que es un montón de dinero y va desencadenar en una baja notable en todo lo que es medicación oncológica, para diabetes, y para muchas otras enfermedades crónicas”.

Al respecto indicó, que, antes de que Javier Milei asumiera el ejecutivo nacional, esos programas funcionaban correctamente, con buenos resultados, pero en este momento sufren una “disminución muy importante en sus fondos y eso se va traducir en un problema muy grande y muy grave a corto, mediano o largo plazo”.

Sin embargo, Atencia garantizó que en Formosa ese impacto “no lo va sentir la población”, teniendo en cuenta que “el gobernador Gildo Insfrán viene siendo muy claro en ese contexto, remarcando permanentemente que “debemos optimizar los recursos al máximo con el presupuesto que tenemos para poder seguir cumpliendo con las necesidades de la gente”.

Sostuvo entonces, que la provincia mantiene la firme decisión de afrontar los costos de la salud pública gratuita y de calidad, y de seguir conteniendo y acompañando a los más vulnerables. “Porque la salud debe pagarse y en Formosa la paga el Gobierno provincial, para poder seguir dándole a la gente la mejor respuesta posible a sus demandas de salud”, expuso enfáticamente.

Y amplió al respecto, que a pesar de que las partidas presupuestarias que enviaba nación, ya no van a venir “en Formosa, tenemos independencia tecnológica; tenemos profesionales calificados, de primer nivel; tenemos una empresa que produce medicamentos como Laformed y que al igual que otras áreas de salud, se readecúa para producir otro tipo de medicamentos, aparte de los que ya viene produciendo desde hace tiempo. Y todo eso, hace que a nivel provincial podamos reinventarnos, reacondicionarnos y ajustar lo necesario para seguir apostando a la salud pública y garantizar a la población el acceso a la misma”.

Vacunas

En otra parte de sus declaraciones, el titular de la cartera sanitaria, habló también sobre el escenario desfavorable que la Argentina está transitando respecto a la cobertura de vacunación para la población.

Explicó, que desde nación no se mantuvo diálogo alguno con la Organización Panamericana de Salud (OPS) en cuanto a la compra de vacunas. “Se puede ver que la Argentina no participó en la compra de vacunas contra el HPV, lo que hace suponer que tampoco lo está haciendo con otras que están incluidas en nuestro Calendario nacional de Inmunizaciones”.

A pesar de ello, dio una información alentadora. “Formosa tiene vacunas a diferencia de otras provincias que tienen faltantes, donde la población de distintas edades no puede completar sus esquemas, quedando expuesta a las enfermedades, algunas de las cuales pueden ser muy graves”.

Detalló más adelante, que la compra de las vacunas está a cargo de la nación, ya que la OPS se maneja directamente con los Gobiernos nacionales y no con los provinciales “pero la compra no se está realizando”, lamentó el funcionario.

“En este momento, nosotros, por ejemplo, seguimos aplicando la vacuna HPV porque la tenemos”, informó. Pero, advirtió que “si los que tienen que comprar no compran, en algún momento las dosis se van a terminar”.

En ese punto marcó,dio un mensaje esperanzador “seguramente, como viene sucediendo en otros aspectos, una vez más, el Gobierno de Formosa le va encontrar una solución a este tema para que la población y, sobre todo, los grupos más vulnerables, sigan teniendo acceso a la vacunación gratuita, segura y obligatoria”.

Para cerrar, Atencia consideró que “ninguna de las medidas que viene tomando el Gobierno nacional resuelve problemas, sino por el contrario, generan otros, algunos sin precedentes y muy graves, que afectan áreas extremadamente sensibles como lo es la salud”.



