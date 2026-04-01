Catalino Sosa sobre Paoltroni y el proyecto de intervención: “Él es de origen porteño, no tiene sangre de quebracho como nosotros”

A su vez, cuestionó que el legislador nacional tome decisiones “desde oficinas de Buenos Aires” y desconozca “la realidad del pueblo formoseño”.

En diálogo con AGENFOR, director de la etnia Toba, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) se refirió al comunicado que dieron a conocer las comunidades Wichí y Toba, en repudio al proyecto de intervención federal presentado por el senador Francisco Paoltroni y en apoyo al modelo de provincia que conduce el gobernador Gildo Insfrán.

En principio, ratificó este rechazo al pedido de intervención y cuestionó que es “una decisión que se toma en oficinas de Buenos Aires, desconociendo la realidad del pueblo formoseño”.

“Creo que este pedido de intervención obedece al desconocimiento del pueblo formoseño y, en este caso, nosotros como pueblos indígenas lo tomamos directamente como una amenaza hacia el retroceso de todo lo que se ha conquistado en materia de pueblos indígenas en Formosa”, sostuvo.

Y resaltó que, en la provincia, las comunidades originarias “somos partícipes al 100%” del proyecto político que conduce Insfrán porque “nos incluyó a los pueblos indígenas en las distintas áreas, ya sea en lo político, en lo social, en lo educativo”.

“Este pedido de intervención desconoce esa inclusión que ha hecho el Gobierno de la provincia de Formosa y nuestro gobernador Gildo Insfrán hacia las comunidades indígenas. Por eso hemos sido contundentes en repudiar y en seguir pidiendo a la sociedad que siga repudiando este acto mezquino, que se toma desde un despacho en Buenos Aires, desconociendo la realidad del pueblo formoseño”, sostuvo.

Asimismo, el dirigente señaló que “no nos sorprende” esta acción por parte del Senador ya que “es de origen porteño, no nació en Formosa y no tiene la sangre de quebracho que tenemos nosotros los formoseños” y dijo tener en cuenta, también, que “sacó el 8% en Formosa así que acá tampoco lo reconocen”.

Por ello, desde las comunidades indígenas, “seguimos haciendo el llamado a repudiar este acto que atenta contra la democracia, contra la autonomía de las provincias, contra el derecho de elegir del pueblo formoseño, faltándole el respeto”.

“Hemos visto que también los distintos actores sociales, políticos, de la provincia de Formosa se han manifestado en contra de este pedido de intervención mezquino. También nosotros los pueblos indígenas nos sumamos y somos contundentes al rechazarlo”, ratificó.



