Yacimiento Palmar Largo: REFSA Hidrocarburos incorporó un sistema de bombeo mecánico para optimizar la extracción





La empresa estatal REFSA Hidrocarburos continúa ejecutando tareas estratégicas en el área de Palmar Largo.

El ingeniero Silvio Basabes, gerente de Refsa Hidrocarburos, brindó detalles sobre la reciente implementación de sistemas de bombeo mecánico en el pozo PROA 3 y el avance de los trabajos de “workover” en el Yacimiento Palmar Largo. Destacó que estas inversiones buscan prolongar la vida útil del yacimiento y sostener el empleo local pese al complejo contexto nacional.

En declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) explicó que recientemente se completó el cambio del sistema de extracción en el pozo PROA 3, migrando de un sistema de “jet pump” a uno de bombeo mecánico.

Señaló que “este sistema es el más adaptable a la antigüedad de estos yacimientos que tienen 30 o 40 años” y aseguró que “nos permite extraer petróleo, gas y agua de una manera mucho más amigable con el reservorio”.

Al respecto, precisó que, a diferencia de sistemas más agresivos como “el gas lift o el jet pump”, propios de yacimientos jóvenes, el bombeo mecánico permite “tranquilizar el reservorio” y lograr que el petróleo “sobrenade para una extracción más eficiente”.

“De esa manera lo principal que logramos es prolongar la vida del yacimiento. Aunque saquemos un poco menos por día, al ser recursos finitos, logramos que la producción dure mucho más”, subrayó.

En este sentido, Basabes informó que los equipos instalados son “producto de un workover, es decir hubo que hacer una limpieza profunda”, destacando que “este pozo estaba parado y no producía porque estaba tapado; gracias al workover pudimos ponerlo en condiciones nuevamente”, detalló.

Asimismo, puntualizó que se estima alcanzar una profundidad de entre 3.500 y 3.700 metros para ponerlo en producción en los próximos 20 días.

También se refirió a “la firme decisión política de mantener la operatividad en Formosa” y detalló que “actualmente hay doce pozos activos con una producción de 75 metros cúbicos diarios con un porcentaje de agua del 97%”.

De este modo, indicó que “de cada cien litros sacamos tres litros de petróleo”, marcando que “con ese pequeño margen de petróleo mantenemos toda la estructura: la gente, la responsabilidad social, los caminos y las mejoras que se hacen en todos los organismos y la comunidad”.

Respecto al contexto económico, el ingeniero se refirió al impacto que tiene al afirmar que “a diferencia de Vaca Muerta, los costos de flete y de producción de estos yacimientos son altos”, comentando que supera los 40 dólares por metro cúbico.

Además, expuso “la refinería Refinor en Salta, que nos compraba el 50% de la producción, se cerró” y esto “esto nos obligó a buscar clientes en Buenos Aires, Mendoza o Neuquén”, explicó, remarcando que el flete de 1.200 a 1.700 kilómetros impacta directamente en la rentabilidad de la empresa estatal.

Finalmente, sobre el futuro de la actividad, sostuvo que el horizonte es “mantener la inversión en mantenimiento para sostener la producción actual”, aunque aclaró que “si queremos aumentar la producción se requeriría de inversores privados para nuevas perforaciones, dado que cada pozo nuevo demanda una inversión mínima de 20 millones de dólares”.

Mientras tanto, ratificó: “Estamos manteniendo toda la dotación de trabajadores; el problema social es muy sensible y REFSA está haciendo el esfuerzo de sostener a todo el plantel”.



