“Perduramos”: La conferencia de la ADE para potenciar el futuro de las empresas familiares

“Perduramos”: La exitosa conferencia de la ADE para potenciar el futuro de las empresas familiares





Se llevó a cabo la conferencia “Perduramos: lo que nadie te dijo sobre familia, propiedad y gestión”, una propuesta que puso en agenda uno de los desafíos más sensibles de las PyME: cómo lograr que las empresas familiares trasciendan a sus fundadores y se sostengan en el tiempo.

La propuesta impulsada por la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE) y la Escuela de Ejecutivos, en articulación con la Subsecretaría de Desarrollo Económico y con el acompañamiento del Gobierno de la provincia de Formosa, reunió este miércoles 29, en el Galpón “G” del Paseo Costanero, a empresarios PyME y miembros de empresas familiares interesados en fortalecer la gestión y proyectar la continuidad de sus organizaciones.

Durante la conferencia, se propuso una mirada directa sobre una realidad frecuente: muchas empresas nacen como emprendimientos, algunas evolucionan hacia estructuras familiares, pero pocas logran consolidarse como verdaderas empresas de familia capaces de trascender a sus fundadores.

En este sentido, uno de los participantes destacó: “Fue una charla muy clara y necesaria, porque muchas veces no se habla de los conflictos que surgen dentro de las empresas familiares hasta que ya es tarde”.

Por su parte, otra asistente señaló: “Me llevo herramientas concretas para ordenar roles y tomar decisiones sin que lo emocional interfiera tanto en lo empresarial”.

Con un enfoque conceptual y práctico, la conferencia brindó herramientas para analizar las organizaciones desde una perspectiva integral, haciendo foco en la importancia de diferenciar los vínculos familiares de las decisiones empresariales, ordenar responsabilidades y anticipar conflictos.

Asimismo, los asistentes pudieron incorporar criterios para organizar la relación entre familia, propiedad y gestión, y una visión anticipada de situaciones vinculadas a sucesión, crecimiento y vínculos familiares.

De esta manera, la Agencia de Desarrollo Empresarial reafirma su compromiso de impulsar espacios de formación y reflexión que acompañan a emprendedores y PyMEs en cada etapa de su crecimiento. A través de iniciativas como “Perduramos”, continúa promoviendo herramientas concretas para la toma de decisiones, la profesionalización de la gestión y la construcción de empresas más sólidas, competitivas y preparadas para perdurar en el tiempo.



