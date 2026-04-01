El ministro Rodríguez destacó el “trabajo articulado” con la comunidad rural

En el marco de una planificación sostenida del Gobierno de Formosa a través del Instituto PAIPPA, se concretó en el interior el segundo remate de invernada de la provincia, un espacio que les permitió a los productores comercializar su hacienda a precios justos.

Este miércoles 29, en el predio de la Asociación Civil de Productores Agropecuarios de la Región Norte, se llevó a cabo el segundo remate de invernada de la provincia, el primero desarrollado en la localidad de Laguna Blanca.

El evento pecuario convocó a más de 60 pequeños y medianos productores, quienes comercializaron más de 850 cabezas de ganado, cifras que toman relevancia “en un contexto en donde la Argentina está sufriendo las consecuencias de políticas liberales del Gobierno nacional, que trajeron consigo la disminución del consumo”, contrastó el ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, al dialogar con AGENFOR.

A modo de ejemplo, comentó que el alto precio de la carne en mostrador “ha afectado gravemente el consumo interno de la Argentina”, llevando al consumo de carne bovina por persona al mínimo histórico de 43 kilos, cuando “en promedio se consumen casi 70 kilos por habitante en el país”.

En contraposición a todo ello, “esta acción del Gobierno provincial les permite a los productores poder formalizarse individualmente para que puedan facturar, ser parte de una asociación y, a partir de ahí, tener la iniciativa propia de participar en este tipo de remates”, promovidos desde la cartera productiva y ambiental junto con el PAIPPA, que trabajan mancomunadamente con otros organismos del Estado local.

De este modo, se siguen robusteciendo las acciones para “darles previsibilidad a los productores para que en cierta fecha puedan tener la oportunidad de comercializar sus animales”, lo que además “permite ordenar la cadena de la carne en Formosa”, acentuó el funcionario.

Por último, anticipó que “próximamente” se realizarán nuevos remates en el interior provincial, teniendo en cuenta que se delineó una planificación anual en el marco de “la continuidad del trabajo articulado” con la comunidad rural.



