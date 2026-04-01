“Volver a mirar cambia la forma en que vivimos”

En un contexto marcado por la velocidad y la sobreestimulación, el fotógrafo contemplativo George Hamilton Pérez propone una idea simple pero profunda: aprender a mirar de nuevo.

En diálogo con los medios, reflexiona sobre la importancia de recuperar la atención y el impacto que esto tiene en la salud mental.

—Hoy se habla mucho de desconexión. ¿Qué está pasando con nuestra forma de mirar?

—Estamos viendo todo, pero percibiendo cada vez menos. El cerebro, como explica el neurólogo Eduardo Calixto, automatiza lo conocido. Eso nos permite funcionar, pero también hace que perdamos interés por lo cotidiano. Y cuando dejamos de prestar atención, dejamos de sentir.

—¿Se puede revertir eso?

—Sí, y no es algo complejo. Tiene que ver con volver a mirar como si fuera la primera vez. Cuando una persona se detiene y observa con atención, activa procesos internos muy importantes: se conecta, se calma, empieza a registrar lo que antes pasaba desapercibido.

—Ahí aparece la Fotografía Contemplativa…

—Exacto. No es una búsqueda técnica. Es una práctica de atención. La cámara es una excusa para frenar, observar y reconectar. Muchas personas llegan pensando que van a aprender a sacar fotos, pero en realidad empiezan a mirarse a sí mismas.

—También hablás mucho de la “mente de niño”…

—Porque el niño tiene algo que el adulto pierde: la curiosidad. No da nada por hecho. Se sorprende. Recuperar eso no es infantil, es necesario. Nos ayuda a adaptarnos mejor, a aprender y a disfrutar más.

—¿Qué impacto tiene esto en la vida cotidiana?

—Cambia la forma en que vivís. Cuando salís del automático, todo se vuelve más significativo. No necesitás grandes cambios, sino otra forma de estar en lo que ya tenés.

—En tus talleres también trabajás mucho el error…

—Sí, porque es donde más cuesta. Estamos poco entrenados para equivocarnos. La frustración aparece rápido y muchas personas quieren abandonar. Pero el error no es un problema, es parte del proceso. Aprender a sostener eso fortalece mucho a la persona.

—Algunos comparan este tipo de experiencias con una sensación de “elevación”…

—Puede pasar algo así, pero de forma natural. Hoy muchas personas buscan eso afuera, en estímulos constantes. Pero cuando estás presente de verdad, cuando mirás con atención, la experiencia cambia. Se vuelve más intensa, más real.

—Si tuvieras que resumir la propuesta en una idea…

—Que no hace falta hacer más cosas. Hace falta mirar distinto.



