Hernán Piquín vuelve a Formosa para homenajear a Soda Stereo

En el marco de una gira nacional, el bailarín Hernán Piquin llega a Formosa con un homenaje a Soda Stereo. Se trata de “Me verás volver”, un espectáculo deslumbrante con diez bailarines en escena y un fuerte componente narrativo. La cita es el jueves 21 de mayo, a las 21, en el Teatro de la Ciudad.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir vía on line a través de la plataforma www.norteticket.com, mientras que los tickets físicos se encuentran disponibles en el local de Grupo Mozart (España 415) con todos los medios de pago, de lunes a jueves de 16:30 a 21 y viernes de 17 a 20.

El show invita al público a sumergirse en un viaje íntimo y profundamente emocional donde la danza, la música y la narrativa se combinan para dar vida a historias universales que nacen a partir de una canción.

Fiel a su estilo, Hernán Piquín fusiona virtuosismo técnico, sensibilidad interpretativa y una impronta teatral única, reafirmándose como una de las figuras más influyentes de la danza argentina.

Además del reconocido coreógrafo y bailarín, el cuerpo de baile se encuentra conformado también por Fabricio Miró, Rodrigo Gutta, Ezequiel Zúñiga, Lucio Hernandez, Sol Menescardi, María Victoria Findlay, Zoé Rivoira, Candela Suárez y Renata Loyola.

Realidad vs Magia

La obra presenta una historia conmovedora inspirada en la música de Soda Stereo: Juan y Ana se conocen durante uno de sus conciertos, en un instante suspendido entre la realidad y la magia.

Lo que comienza como un encuentro casual se transforma en un amor profundo, sostenido por gestos y silencios. Incluso frente a la enfermedad, ambos eligen seguir amándose. Tras la partida de Ana, Juan queda con un legado invaluable: su hija, una nueva forma de amor que lo mantiene unido a ella.

A través del movimiento y la emoción, el espectáculo homenajea la obra de Soda Stereo en una puesta sensible, estética y conmovedora.