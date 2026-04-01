Vialidad Provincial trabaja intensamente para rehabilitar los desagües y recuperar los caminos y rutas

El gran despliegue del organismo se realiza sin pausas a través de los siete distritos que tiene distribuidos en todo el territorio formoseño, luego de los registros de lluvias que se ubicaron por arriba de lo normal.

Los efectos del fenómeno de El Niño en algunas provincias, como Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y Córdoba, también ahora están afectando a la región nordeste, donde primero llegó al Chaco, y ahora a la provincia de Formosa, ya que “van dos semanas que estamos teniendo frentes de tormentas con precipitaciones importantes por arriba de lo normal”, señaló, en primer lugar, el ingeniero Javier Caffa, administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

Esto es, con registros de “más de 200, 240 y 250 milímetros”, que sumado a “todo el efecto acumulativo también de otras lluvias de semanas atrás”, indicó el funcionario “colmaron las lagunas, esteros, riachos, es decir, todo el sistema hídrico en general de gran parte de la provincia, lo que ocasiona inconvenientes en el drenaje”.

Además, agregó el hecho de que como “tenemos una pendiente de oeste a este”, esto hace que las precipitaciones que se dieron en la zona rural después se trasladen en dicha dirección a las distintas localidades.

Por lo que atento a ello, desde el lunes de esta semana, explicó que las importantes precipitaciones que se registraron en toda la zona de Subteniente Perín, en Estanislao del Campo, en Ibarreta, en Comandante Fontana y en Palo Santo “se vienen trasladando hacia el este, por lo que están llegando ya a Pirané”

En ese contexto, Caffa resaltó las acciones que Vialidad Provincial está llevando adelante “siempre con un protocolo”, y, además, “se pone a disposición de las distintas localidades”, y detalló que ellas se enfocan “en todo lo que es el mantenimiento de la red vial a los fines de seguir estableciendo la conectividad entre todas ellas”.

“Por eso en todos los distritos del interior de la provincia, que son siete los que tiene Vialidad Provincial, están con una intensa actividad que no se detiene para tratar de recuperar la normalidad, rehabilitar los desagües, caminos y rutas, sobre todo, para que los formoseños y las formoseñas puedan tener esos servicios de la mejor manera posible”, concluyó.











