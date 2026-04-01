Gamarra destacó la nueva normativa que prohíbe arrojar basura en la vía pública y promueve una ciudad más limpia y ordenada

La concejal justicialista, ingeniera Malena Gamarra, valoró la reciente determinación impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Formosa, bajo la Intendencia del ingeniero Jorge Jofré, y avalada por el Honorable Concejo Deliberante, que establece la prohibición de arrojar, depositar o acumular basura en la vía pública.

En ese marco, Gamarra explicó que “esta normativa viene a poner reglas claras sobre algo que afecta directamente la vida cotidiana de los vecinos, como es la limpieza, la salubridad y el cuidado de nuestros espacios públicos”.

Asimismo, remarcó que la decisión se apoya en principios fundamentales como la protección del ambiente, la salud pública y la seguridad, en línea con lo establecido por la Constitución Provincial, que garantiza el derecho de todos a vivir en un entorno adecuado.

“La decisión del intendente Jofré, acompañada por el Concejo Deliberante, representa un avance en la organización de una ciudad más limpia y ordenada, pero también en la construcción de una mayor conciencia colectiva”, sostuvo.

En ese sentido, subrayó que el éxito de esta medida dependerá del compromiso de la comunidad: “Los vecinos son actores fundamentales en esta nueva etapa. No se trata solo de controlar o sancionar, sino de generar un cambio cultural donde todos entendamos que cuidar la ciudad es una responsabilidad compartida”.

Finalmente, Gamarra destacó que esta política debe leerse en el marco de lineamientos claros de acción y gestión que viene llevando adelante el intendente Jofré, orientados a profundizar un modelo de ciudad ordenada, sustentable y con desarrollo equilibrado. “Estamos construyendo una Formosa que crece con inclusión, con equidad y con una mirada moderna del desarrollo, donde el orden urbano, el cuidado del ambiente y la planificación también impactan en la economía local, fortaleciendo el perfil productivo, comercial y turístico de la ciudad”, expresó.

Y concluyó: “Este tipo de decisiones nos encaminan a consolidarnos como una ciudad de referencia en el país, por sus políticas públicas inclusivas, equitativas, modernas y sostenidas en un equilibrio económico que genera oportunidades, desarrollo y calidad de vida para todos los formoseños