El intendente Jofré firmó acta compromiso para la construcción de ermita para la Virgen de Caacupé

El intendente, Jorge Jofré suscribió este jueves un acta compromiso con miembros de la asociación Cicloamigos para la construcción de una ermita en honor a la Virgen de Caacupé, que quedará emplazada en la plazoleta de la Cruz del Norte, en el acceso sur de la ciudad.

Según sus términos, los miembros de Cicloamigos aportarán los materiales, mientras que la Municipalidad pondrá la mano de obra, las herramientas y el personal técnico calificado para la ejecución, inspección y supervisión de los trabajos.

El convenio se inscribe en una serie creciente de acuerdos que distintas organizaciones y grupos de vecinos vienen suscribiendo con la gestión municipal, entre los que se destacan también los del Plan de Financiamiento Compartido.

Los miembros de Cicloamigos expresaron su agradecimiento por poder concretar esta obra. Por su parte el intendente Jofré expresó: “Creo profundamente en estas acciones que nacen del compromiso de la comunidad y encuentran en el Estado municipal una mano tendida para concretarse. Porque cuando vecinos e instituciones trabajan juntos, Formosa crece con fe, con identidad y con un profundo sentido de comunidad”.



