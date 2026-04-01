Vecinos de la colonia La Picadita beneficiados con ronda de atenciones de salud gratuitas

Vecinos de la colonia La Picadita fueron beneficiados con una nueva ronda de atenciones de salud gratuitas

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa su compromiso de garantizar que las prestaciones sanitarias lleguen a toda la provincia, incluyendo zonas rurales y urbanas.

En ese marco, esta semana, en el centro de salud de la colonia La Picadita, situada al sur-este de la provincia, las familias recibieron atenciones, controles, entrega de medicamentos, vacunación y otros servicios gratuitos destinadas al cuidado integral de la salud, ofrecidos, de forma conjunta, por un equipo del Hospital de Villafañe y el personal de salud local.

Las atenciones abarcaron el control periódico del niño sano, fundamental para detectar factores de riesgo y distintas enfermedades que pueden aparecer en la etapa infantil. También accedieron a la consulta, aquellos pequeños que presentaban síntomas de enfermedades prevalentes y estacionales.

En lo que respecta a los adultos, los chequeos se centraron en quienes tienen diagnóstico de enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes y otras patologías que requieren de un control y seguimiento estricto.

Al finalizar las consultas, los pacientes recibieron los medicamentos recetados para garantizar el cumplimiento de los tratamientos. Y se programaron turnos en el hospital para quienes necesitaban realizar interconsultas más específicas y estudios complementarios requeridos.

Darío Wutzke, enfermero universitario que se encuentra a cargo del centro sanitario de esta colonia, destacó la importancia de acercar a los vecinos los servicios de salud que se encuentran disponibles de forma totalmente gratuita.

Indicó que en la jornada se brindaron también atenciones odontológicas para niños y adultos, más un exhaustivo control nutricional que abarcó a todas las edades. “Y se chequearon los carnets de vacunación y se aplicaron las vacunas de Calendario para que todos puedan tener sus esquemas completos y al día”, señaló.

Asimismo, como parte del trabajo, el equipo de salud procedió a completar las Libretas de Salud Escolar a las niñas y niños que asisten al jardín de infantes y a la escuela primaria de esta comunidad.

Por su parte, los profesionales obstétricos realizaron los controles prenatales de rutina a las embarazadas y atendieron consultas sobre planificación familiar acompañadas por la entrega gratuita de métodos anticonceptivos.

Al finalizar, Wutzke hizo notar que este accionar se lleva a cabo periódicamente y además “se lleva a cabo, también de forma programada, la atención domiciliaria de los pacientes que por distintos motivos no pueden llegar hasta el centro de salud”, especialmente, cuando se trata de adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y otros que necesiten atenciones o algún otro servicio de salud.







