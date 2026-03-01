El vicegobernador Solís participó del acto por los 99 años de aniversario de Tres Lagunas

La localidad de Tres Lagunas celebró este lunes 6 sus 99 años, por ese motivo, en el pueblo se organizó un acto que contó con la presencia, por pedido del gobernador Gildo Insfrán, del vicegobernador Eber Solís, quien, junto a autoridades provinciales, fue recibido por el presidente de la Comisión de la Fomento local Guillermo Silva.

En ese marco de celebración de un pueblo que se encuentra en el Departamento Pilagás, en el kilómetro 1321 de la Ruta Provincial N° 3, se rindió reconocimiento a la figura de Carlos Palacios, un hombre honrado, humilde que siempre estuvo al servicio de su pueblo querido. Por eso, para destacar su trayectoria y aporte, se impuso mediante un decreto su nombre al Polideportivo Municipal, con el correspondiente descubrimiento de placa.

Allí precisamente, desde las 7 de la mañana, se concentró la atención en lo que fue una emotiva ceremonia a la que fueron invitados sus familiares, quienes destacaron especialmente al gobernador Insfrán por este homenaje a quien fuera también de los primeros pobladores de Tres Lagunas.

Luego, todo se trasladó hasta la EPEP N° 74 para el acto formal, ya que esta institución también celebró su aniversario coincidente con el de la localidad. Los intendentes de localidades vecinas fueron invitados a participar de este acontecimiento al igual que autoridades del Concejo Deliberante, el Hospital local y otras instituciones, e invitados especiales, entre ellos, intendentes con mandato cumplido.

Al brindar su discurso, donde le deseó afectuosamente un feliz cumpleaños a toda la comunidad del lugar, el Vicegobernador resaltó el “fuerte abrazo” enviado por el gobernador Insfrán, “que me pidió que viniera a compartir esta fiesta”.

En ese sentido, enfatizó que ya, luego de esta conmemoración, por un lado, estamos “calentando los motores para lo que serán los 100 años”, y por el otro, compartiendo un grato momento con la familia Palacios, distinguiendo que “el mejor legado que uno puede dejar a sus hijos y a su familia, como a su pueblo, es la humildad y la solidaridad que no se compra ni se vende”.

Estos valores, afirmó Solís, han sido los que trasmitió Don Carlos Palacios, incluso, contextualizó que “en momentos difíciles”, como los que hoy se vive en la Argentina, deben ser la guía para “ser más solidarios y humildes”.

Y convocó a contagiar de estos valores a todos los argentinos, a la vez que reafirmó el compromiso de Formosa de seguir “trabajando por el camino de más hacer y construir” a través de “este proyecto político que se llama Modelo Formoseño”. Así que, en definitiva, llamó a acompañar a su conductor “el gobernador Gildo Insfrán” para continuar con el desarrollo y expansión de la provincia.

Trajo a colación, en ese sentido, que el primer mandatario había visitado Tres Lagunas para inaugurar viviendas, marcando que se trata de obras muy importantes entregadas a las familias del lugar que lograron de esa manera concretar el sueño de la casa propia.

Por todo esto, reiteró que estaba “muy contento de estar en Tres Lagunas”, el cual “es un pueblo que quiero mucho y al que vengo siempre”, en esta oportunidad, “para compartir este aniversario número 99 de vida” y “acompañar a toda la familia Palacios que ha sido reconocida, llevando el nombre de Don Carlos el Polideportivo Municipal”.

Más de 53 obras paralizadas en Formosa

En otro orden de temas, al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y ser consultado por las obras públicas de índole nacional, advirtió que “en la provincia hay más de 53 obras paralizadas”, a pesar de que había un “convenio entre Nación y Provincia, que hasta el 2023 se venía cumpliendo, porque los trabajos se estaban ejecutando a un ritmo importante”.

Sin embargo, al llegar el 10 de diciembre de ese año a la Presidencia Javier Milei el panorama cambió totalmente, afectando también a miles de viviendas, como consecuencia de que el Gobierno libertario “no quiere terminar las obras”, siendo que se trata de una actividad, aseguró categórico, “que genera trabajo, dinamiza la economía regional y, sobre todo, da bienestar a la comunidad de cualquier punto del país”.

La paralización de todos los proyectos nacionales, para Solís, “es una de las grandes consecuencias de la crisis económica y social que se está viviendo” en el país, una situación de deterioro que “estoy convenido que se va a profundizar de continuar con estas políticas públicas del Gobierno nacional”, el cual reprobó “no ha tomado ni toma ninguna medida en favor del pueblo argentino”, sino que, por el contrario, “este presidente (Milei) solo gobierna para los más poderosos”.























