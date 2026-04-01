Se intensifica el operativo de búsqueda de Martín Ibáñez

• Se desplegó un amplio rastrillaje con participación de Bomberos y la Sección Canes

Efectivos de la Subcomisaría Subteniente Perín, con la colaboración de la Dirección de Cuerpos y Servicios Especiales, Bomberos y la Sección Canes, llevan adelante un intenso operativo para dar con Martín Ibáñez, de 85 años.

El hombre fue visto por última vez hace dos semanas aproximadamente y desde entonces se desconoce su paradero.

Este lunes se realizaron tareas de búsqueda en un campo de aproximadamente 200 hectáreas y zonas aledañas, trabajo que incluyó rastrillajes en sectores de monte y a la vera de la Ruta Nacional N° 95.

Del operativo participaron canes adiestrados en búsqueda de personas vivas, junto a efectivos policiales organizados en cuadrillas para ampliar el área de cobertura.

Pese al amplio despliegue, no se logró dar con el paradero del hombre, razón por la cual las tareas continúan este martes, bajo la supervisión de autoridades policiales de la Unidad Regional Dos.

Ibáñez es de contextura física delgada, cutis trigueño, mide 1,65 metros de estatura, cabello corto con canas y bigote.

Ante cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo, se solicita a la comunidad comunicarse con la dependencia policial más cercana o a la línea de emergencias gratuita 911







