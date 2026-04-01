Ingenieros ratificaron a la soberanía energética como política de Estado y desarrollo

Profesionales de la ingeniería local emitieron un pronunciamiento tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos que anuló la condena contra la Argentina en el caso YPF.

Más de 160 ingenieros de distintas ramas de la provincia de Formosa suscribieron un documento luego del fallo favorable a la Argentina en la Justicia estadounidense, que dejó sin efecto el pago de USD 16.000 millones por el juicio iniciado por la estatización de YPF.

Cabe recordar que la resolución del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dejó sin efecto la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Loretta Preska, quien había ordenado un resarcimiento multimillonario. Era el mayor juicio que enfrentaba el país en el exterior y la demanda más grande en la historia de EEUU contra un Estado soberano.

En ese sentido, los ingenieros remarcaron que no se trata de “un hecho aislado, sino la validación internacional de una decisión soberana”, ya que “ratifica la potestad de nuestro Estado” sobre la empresa estatal YPF.

“Como ingenieros del Modelo Formoseño, profesionales comprometidos con el desarrollo del país, exponemos que el origen del éxito fue la Ley N° 26.741”, remarcaron en el texto, recordando que “el actual motor energético del país no existiría sin la sanción de esa Ley de Soberanía Hidrocarburífera, sancionada el 3 de mayo de 2012 y publicada en el Boletín Oficial el 7 del mismo mes y año”.

Destacaron que se trata de una norma “impulsada por un Gobierno peronista” que declaró de interés público nacional el autoabastecimiento y permitió la expropiación del 51% de las acciones de REPSOL YPF.

Pusieron de resalto que merced a este marco legal, “YPF dejó de ser una oficina de dividendos extranjeros y se convirtió en el líder tecnológico que desarrolló Vaca Muerta”, añadiendo que “el éxito del sector hidrocarburífero no convencional fue posible porque hubo en ese entonces un Estado que, a través de la inversión pública y el desarrollo del conocimiento técnico, asumió el riesgo que el mercado privado no aprovechaba”.

En ese contexto, denunciaron “la hipocresía” del Gobierno del presidente Javier Milei “al intentar adjudicarse este fallo”, ya que resulta “una contradicción histórica inaceptable, más aún cuando inició su gestión presidencial intentando privatizar nuevamente YPF y desmantelar empresas estratégicas vinculadas al desarrollo energético y tecnológico”.

Advirtieron, en esa línea, que “la privatización que hoy reivindica el actual oficialismo fue la que vació las reservas en los años ‘90”, exhortando a la toma de conciencia sobre esta situación, ya que ello “nos permite reconocer la amenaza actual que pretende vender nuestros activos energéticos condenando al país al subdesarrollo primarizado”.

Apertura de mercados

Plantearon además que “actualmente la producción energética alcanza niveles récord, pero con tarifas de exclusión, una paradoja que expone la transferencia inmoral del capital nacional hacia centros concentrados de poder financiero extranjero”.

Alertaron aquí que “la política de apertura de mercados es un ataque directo a la economía nacional y la competitividad”, afirmando que “es técnica y políticamente inaceptable que, siendo un país productor con excedentes gracias a la inversión sostenida de la empresa estatal YPF, el pueblo sufra aumentos de combustibles atados a la volatilidad internacional”.

“Se están adquiriendo combustibles a precios internacionales como si se estuvieran importando, cuando Argentina es el país productor”, rechazaron, sosteniendo que “la energía debe ser un insumo para el desarrollo de nuestras industrias y el bienestar de las familias, no un negocio de exportación que asfixia el mercado interno”.

En el tramo final del comunicado, resaltaron que “este fallo que nos da la razón histórica, refuerza la posición que tomamos desde el Modelo Formoseño, bajo la premisa de que la soberanía nacional es el único camino hacia la justicia social”, ratificando que “sin el control estatal de los recursos estratégicos (energéticos, petroleros y gasíferos) no hay futuro posible para la sociedad argentina”.

“Frente a los intentos de retroceder hacia modelos de entrega y desguace, las y los ingenieros del Modelo Formoseño reafirmamos el compromiso inquebrantable de seguir recorriendo el camino del desarrollo”, revalidaron, aclarando que ello “no se realiza en la mera extracción, sino en la industrialización, la soberanía tecnológica y la justicia territorial, con la visión puesta en una Argentina grande y una Formosa protagonista”.

Por último, instaron a que “la energía vuelva a ser el motor de nuestra propia industria, de la sociedad en su totalidad y no un negocio para pocos”, en razón de que “la soberanía energética no se negocia”.







