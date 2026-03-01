Varias personas detenidas tras una gresca con armas blancas y elementos contundentes

Una discusión entre familiares terminó con varios lesionados

Un violento enfrentamiento entre familias dejó como saldo varios heridos y detenidos en la localidad de San Francisco del Laishí.

El hecho se registró el martes último, alrededor de las 15:00 horas, por la disputa de un terreno en el barrio La Nueva Laishí.

La situación escaló rápidamente y derivó en una gresca generalizada, donde los involucrados se agredieron con machetes, hierros, ladrillos y otros objetos contundentes.

Producto del enfrentamiento, hubo lesionados que fueron asistidos en el Hospital de la localidad.

Ante la gravedad del hecho, los efectivos policiales actuaron con rapidez y detuvieron a tres de los implicados, quienes quedaron a disposición de la Justicia provincial en el marco de una causa por “Lesiones reciprocas”.

En la continuidad con la investigación y con la orden judicial, se llevó adelante un allanamiento en el barrio La Nueva Laishí, donde se secuestró una pala de punta y un hierro, elementos que habrían sido utilizados durante el enfrentamiento.

Las actuaciones siguen a fin de esclarecer por completo lo ocurrido y determinar la responsabilidad de todos los involucrados.



