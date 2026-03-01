La Policía detuvo a un hombre acusado de violencia de género y hurto

Se realizaron allanamientos en el barrio Malvinas y la Colonia 14 de Mayo

Uniformados de la Comisaría Estanislao del Campo aprehendieron a un hombre, en el marco de una causa judicial, tras una denuncia radicada por una vecina de la mencionada localidad.

El procedimiento se inició a partir de la denuncia de la damnificada, quien comentó haber sido agredida físicamente y amenazada por su expareja, quien además le sustrajo una motocicleta de 110 cilindradas.

De inmediato se iniciaron las actuaciones judiciales y se establecieron los posibles domicilios donde podría encontrarse el imputado.

Una vez evaluadas las pruebas reunidas, el Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia, ordenó dos allanamientos en dos viviendas, una ubicada en la Colonia 14 de Mayo y la otra en el barrio Malvinas de dicha localidad.

Los mandatos judiciales se concretaron el miércoles último, a las 13:00 horas, donde se procedió a la aprehensión del imputado y al secuestro de la motocicleta denunciada como sustraída.

En la dependencia policial, la damnificada reconoció el rodado como de su propiedad, en tanto que el detenido quedó alojado a disposición de la Justicia provincial.