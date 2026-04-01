Recuperaron objetos robados de una iglesia y detuvieron a un hombre

La respuesta de la Policía fue rápida y eficiente

Efectivos del Comando Radioeléctrico Operativo esclarecieron un hecho de robo en una Iglesia Evangélica, ubicada en el barrio San Martín de Ingeniero Juárez y recuperaron la totalidad de los bienes sustraídos, más la captura del presunto autor.

El procedimiento se inició alrededor de las 06:00 horas, cuando los uniformados acudieron a un requerimiento y constataron que desconocidos ingresaron al templo y sustrajeron diversos elementos.

A partir de allí, se desplegó un intenso trabajo investigativo que permitió ubicar los objetos robados, entre ellos equipos de sonido, celulares, elementos informáticos, herramientas y objetos de culto.

En el marco de la investigación, se identificó y aprehendió a un joven de 19 años, quien fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia provincial, recuperándose además todos los objetos sustraídos, los que fueron reconocidos por los responsables de la iglesia evangélica.



