Un auto impactó contra la columna de un alumbrado público y sus cinco ocupantes terminaron lesionados
Ocurrió en la colectora de la avenida Gendarmería Nacional y Sargento Cabral
Efectivos de la Zona Dos del Comando Radioeléctrico Policial acudieron al choque de un automóvil contra la columna del alumbrado público y auxiliaron a los cinco jóvenes que estaban en el interior.
El hecho se registró alrededor de las 1:15 horas de este martes, cuando los uniformados, junto a personal de la Comisaría Seccional Tercera, fueron hasta la colectora de la avenida Gendarmería Nacional y Sargento Cabral del barrio Fachini.
En el lugar constataron que un auto Honda Civic, que circulaba en sentido Este-Oeste, salió fuera de control, derrapó, dio varios giros y chocó una jirafa del alumbrado.
A raíz del fuerte impacto, el vehículo sufrió importantes daños en su parte posterior y todos sus ocupantes sufrieron lesiones.
De inmediato el personal del SIPEC llegó en dos ambulancias y trasladó a cuatro de los jóvenes hacia el Hospital Central; mientras que otro fue asistido en el lugar y se retiró por sus propios medios.
A todo esto, miembros de la Dirección General de Policía Científica realizaron las actuaciones; mientras que efectivos de Seguridad Vial hicieron la prueba de alcoholemia al conductor, que arrojó resultado negativo.
Una de las ocupantes del vehículo terminó con politraumatismos y una herida cortante en la frente; otro con traumatismo intercostal y el resto politraumatismos.
Por el caso, se inició una causa judicial por “Lesiones”, con intervención de la Justicia provincial.