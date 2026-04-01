Un auto impactó contra la columna de un alumbrado público y sus cinco ocupantes terminaron lesionados

Ocurrió en la colectora de la avenida Gendarmería Nacional y Sargento Cabral

Efectivos de la Zona Dos del Comando Radioeléctrico Policial acudieron al choque de un automóvil contra la columna del alumbrado público y auxiliaron a los cinco jóvenes que estaban en el interior.

El hecho se registró alrededor de las 1:15 horas de este martes, cuando los uniformados, junto a personal de la Comisaría Seccional Tercera, fueron hasta la colectora de la avenida Gendarmería Nacional y Sargento Cabral del barrio Fachini.

En el lugar constataron que un auto Honda Civic, que circulaba en sentido Este-Oeste, salió fuera de control, derrapó, dio varios giros y chocó una jirafa del alumbrado.

A raíz del fuerte impacto, el vehículo sufrió importantes daños en su parte posterior y todos sus ocupantes sufrieron lesiones.

De inmediato el personal del SIPEC llegó en dos ambulancias y trasladó a cuatro de los jóvenes hacia el Hospital Central; mientras que otro fue asistido en el lugar y se retiró por sus propios medios.

A todo esto, miembros de la Dirección General de Policía Científica realizaron las actuaciones; mientras que efectivos de Seguridad Vial hicieron la prueba de alcoholemia al conductor, que arrojó resultado negativo.

Una de las ocupantes del vehículo terminó con politraumatismos y una herida cortante en la frente; otro con traumatismo intercostal y el resto politraumatismos.

Por el caso, se inició una causa judicial por “Lesiones”, con intervención de la Justicia provincial.



