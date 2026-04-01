Allanamientos en los barrios Lisbel Rivira y Vial terminaron con detenidos y secuestros

Las intervenciones se desarrollaron por delitos considerados graves

Integrantes de la Policía provincial detuvieron a cuatro sujetos, retuvieron a un joven y secuestraron diversos elementos, en el marco investigativo de varias causas judiciales.

Todo se originó a partir de tareas investigativas iniciadas en la Comisaría Seccional Cuarta, relacionadas a hechos de “Intimidación pública”, “Amenazas”, “Abuso de arma”, “Tentativa de homicidio” e “Intimidación pública y daño en poblado y en banda”, con varios involucrados.

En ese contexto, el personal policial realizó una minuciosa labor de inteligencia que permitió identificar los inmuebles vinculados a algunos de los acusados.

Mediante los elementos probatorios reunidos, el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, ordenó los allanamientos, que se realizaron con la colaboración de integrantes del Destacamento Desplazamiento Rápido (D.D.R), Grupo Especial de Operaciones Policiales Formosa (GEOPF) y Grupo Intervenciones Especiales (GIE).

Las cinco requisas domiciliarias se realizaron este lunes, alrededor del mediodía, y culminaron con la aprehensión de cuatro hombres y la retención de un joven.

También se secuestraron dos cámaras de seguridad con sus tarjetas de memoria, una caja de cámara de seguridad con accesorios, un teléfono celular, una gomera, un arreador de aproximadamente 1,39 metros, una vara de hierro negra y una varita de madera.

Los detenidos y secuestros fueron trasladados a sede policial, donde todo quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial.



