Detuvieron a dos hombres por lesiones y desobediencia judicial

Uno fue aprehendido tras una denuncia por agresión y el otro registraba pedido de captura

Uniformados del Destacamento Siete Palmas capturaron a dos hombres, en el marco de causas vinculadas a hechos de violencia de género, con intervención de la Justicia provincial.

El primer procedimiento se concretó en la madrugada del domingo último, en el barrio Centro de la mencionada localidad, cuando una mujer denunció haber sido víctima de una agresión física.

Ante la situación, los uniformados procedieron a la inmediata detención del presunto autor.

En otro caso, registrado en la mañana de ese mismo día, se aprehendió a otro individuo, quien registraba un pedido de captura por una causa de desobediencia judicial, también en contexto de violencia de género.

Ambos detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde quedaron alojados en las celdas, a disposición de la Justicia provincial.



