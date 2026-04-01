Subcomisaría Puente Uriburu: Capturaron a un hombre por violencia de género

• Ocurrió en un establecimiento ganadero en las afueras de la ciudad.

Policías de la Subcomisaría Puente Uriburu detuvieron a un joven en un establecimiento ganadero de la zona conocida como Colonia Patronato, en la ciudad de Formosa, acusado de violencia de género.

El hecho se registró cuando personal policial fue alertado por los pedidos de auxilio de una mujer y acudió a su rescate, trabajo que incluyó el diálogo con pobladores y puesteros de ese sector rural.

Los uniformados caminaron varios kilómetros hasta llegar al lugar, auxiliar a la mujer y detener al sujeto.

Tras ser trasladados hasta la dependencia policial, la mujer denunció que su pareja ejerció violencia y amenazas contra ella.

Incluso señaló que en varias ocasiones la retuvo contra su voluntad, dentro de una habitación.

Luego se iniciaron las actuaciones judiciales y se solicitaron medidas de protección para la víctima.

El detenido fue trasladado y alojado en una dependencia policial, a disposición de la Justicia provincial.