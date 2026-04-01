Apresaron a dos jóvenes y recuperaron objetos sustraídos de un comercio

También secuestraron dinero, celulares y otros elementos vinculados al hecho

Integrantes de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales aprehendieron a dos jóvenes de 22 y 24 años por el robo en un local comercial del barrio El Quebrachito, de la ciudad de Formosa.

El hecho fue denunciado en la Comisaría Seccional Sexta por la propietaria del negocio, ubicado en inmediaciones de la avenida 12 de Octubre y calle Corrientes.

La mujer relató que desconocidos violentaron una puerta lateral y se llevaron dinero, teléfonos celulares y diversos productos.

Mediante la investigación y el trabajo conjunto con el Juzgado de Instrucción y Correccional en turno, el personal policial identificó a los presuntos autores.

En ese contexto, en la mañana del miércoles último, se concretó la aprehensión de ambos sujetos en inmediaciones del puente El Pucú, sobre la Ruta Nacional N° 11.

Durante el procedimiento secuestraron elementos vinculados al caso, entre ellos un teléfono celular, dinero de distintas denominaciones y otros bienes de interés para la causa.

Los aprehendidos fueron trasladados a la dependencia policial, se los notificó de su situación legal y quedaron alojados a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).











