Con masiva participación de vecinos se realizó el programa Orientame

La Municipalidad de la ciudad estuvo presente en la tarde del juevess con todos sus servicios en la cancha del barrio Parque Urbano, oportunidad en que responsables de distintas dependencias municipales interactuaron con vecinos del lugar, brindando múltiples servicios, extendiendo informaciones de utilidad y atendiendo inquietudes de todo tipo, en el marco del programa “Orientame”.

Entre los beneficios acercados, la Escuela de Conductores de la Dirección de Tránsito realizó los cursos teórico-práctico para obtener la licencia de conducir; al tiempo que el equipo de veterinarios del CeMAA se abocó a la desparasitación de animales y a la entrega de turnos para castraciones.

Asimismo, estuvo presento todo el equipo de la Secretaría de Acción Social; paralelamente se ofreció asesoramiento en cuestiones judiciales y administrativas, como las referidas a Habilitaciones Comerciales, Catastro y Tierras e Ingresos Municipales y servicio de peluquería; en tanto que operadores y operadoras del Centro de Atención al Vecino estuvieron presentes recibiendo consultas, solicitudes y reclamos.

También estuvieron a disposición los Bolsones Saludables y se llevaron a cabo diversas actividades deportivas y recreativas para los niños y niñas.

“Desde el equipo de Acción Social se están ofreciendo distintos beneficios como por ejemplo está presente la Dirección de Discapacidad, el CEMAA, con turnos para castraciones, vacunación antirrábica, la sección de peluquería, la Escuela de Artes y Oficios también, y con el equipo interdisciplinario, estamos orientando, conteniendo y brindando información certera y segura. Esperamos que todos los vecinos y vecinas puedan aprovechar todos estos beneficios”, afirmó Mayra Retamoso, del equipo interdisciplinario de Acción Social.

Por su parte, el Dr. Juan Manuel Oviedo, juez de Faltas comentó que “más de 200 personas se acercaron a recibir asesoramiento y a obtener el curso teórico práctico para obtener la licencia de conducir”. “La verdad estamos muy conformes porque fue una actividad bastante completa ya que tuvimos también con varios equipos de fútbol haciendo entregas de pelotas y también el equipo de preparación de arquero a cargo de Pascual Miranda, que hizo una exhibición”.



