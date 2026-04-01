Solicitan al Banco Formosa garantice abastecimiento de efectivo en los cajeros en este 1° de mayo

En atención a que mañana viernes 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, una jornada de conmemoración mundial del movimiento obrero y sus reivindicaciones, se solicitó al Banco de Formosa SA y a la Empresa de Transporte de Caudales Prosegur, “se garantice el abastecimiento de dinero en efectivo en todos los Cajeros Automáticos ubicados en la Provincia de Formosa, tanto el día viernes, como también, durante el fin de semana”. En este contexto, el Gerente General de la Entidad Bancaria, Daniel Padin, hizo conocer los inconvenientes que existen para el ingreso de los pesados vehículos de transportes a Localidades como El Potrillo, dado algunos tramos que no están pavimentados y por las lluvias, son difíciles de transitar, no obstante, lo cual, se comprometió a adoptar todas las medidas necesarias para que jubilados, pensionados, empleados públicos provinciales y municipales, perciban en tiempo y forma sus haberes, depositados por el Gobierno de la Provincia de Formosa.

El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, a su turno, denunció que, los cortes de ruta que se están llevando a cabo sobre la RN 81, también se constituyen en un grave inconveniente para el libre tránsito de estos vehículos, por lo cual, se presentó una nueva Denuncia Penal ante el Juzgado Federal a cargo de Pablo Morán, por la interrupción del tránsito concretado frente a la entrada del camino a la Colonia El Oculto y donde el propio Cacique de la Etnia Toba de la Comunidad Ensanche Norte de la Localidad de Ibarreta, también ha denunciado este delito que perjudica, entre otros sectores a docentes y alumnos. Agregando que, los ciudadanos Sánchez César, Darío Madariaga y Leonardo Cantero, han recepcionado en el día de la fecha, un camión proveniente de Buenos Aires con ropas y calzados y que espera que los mismos puedan ser distribuidos entre las familias afectadas.











