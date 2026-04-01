Día Internacional del Trabajo: CEC-Formosa saludó a sus afiliados

La Comisión Directiva de Centro de Empleados de Comercio-Seccional Formosa saludó a sus afiliados con motivo de conmemorarse mañana el Día Internacional del Trabajo, en homenaje a todos los hombres y mujeres que – con anónimo esfuerzo- cumplen distintas actividades comerciales, que en su conjunto motorizan y dinamizan económicamente al mercado formoseño.“Esuna fecha para brindar un merecido reconocimiento a nuestros agremiados, centro de esta conmemoración festiva. Es una ocasión para recordar la doctrina justicialista sobre la dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores. Es una oportunidad para recordar las ocasiones en que retrocedimos y avanzamos en el campo del derecho laboral y de las políticas sociales y económicas. Pero más que nada es una oportunidad para decidir ser más eficaces en la tarea cotidiana, que dignifica y compromete a cada uno a dar lo mejor para ayudar a construir - entre todos- una Provincia y un País solidariamente justos”, reflexionó Aníbal Alarcón, titular de la entidad gremial que lidera a nivel nacional Armando Cavallieri.“En esa línea de acción – destacó- la actual gestión del CEC-Formosa trabaja en la consolidación de un gremio que es un verdadero orgullo para sus afiliados y un ejemplo a seguir en el ámbito sindical”