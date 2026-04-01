El centro de salud El Mistolar refuerza la atención integral con múltiples prestaciones para la comunidad

Durante la última semana se brindaron servicios odontológicos, nutricionales y de enfermería, junto a acciones en terreno y acompañamiento permanente a los vecinos de la zona.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa fortaleciendo el acceso a la salud en todo el territorio provincial. En ese marco, el centro de salud de la comunidad El Mistolar desarrolló durante la última semana una serie de prestaciones que incluyeron atenciones odontológicas, nutricionales y controles de enfermería, consolidando un abordaje integral de la salud.

En ese sentido, la directora del efector, odontóloga Dana Martin, detalló que “en el área de odontología se llevaron a cabo exhaustivos controles de la salud bucal en pacientes de todas las edades”, mientras que “en el consultorio de nutrición se realizan evaluaciones de peso y talla tanto en la población pediátrica como adulta, entre otras prácticas”.

Además de la atención en el establecimiento, el equipo de salud, junto al agente sanitario, concretó salidas programadas a terreno. “Cada semana, visitamos los domicilios de los vecinos donde efectuamos distintos controles y hacemos entrega gratuita de medicamentos y métodos anticonceptivos recetados, así como también de suplementos alimentarios indicados para quienes lo necesitan”, explicó.

La profesional detalló a los servicios que están disponibles de manera semanal: “Contamos con consultorios de atención médica y odontológica; se brindan consultas y se hace un abordaje de la salud mental a cargo de psicólogos. Y también contamos con el trabajo y acompañamiento de los asistentes sociales”.

Por otra parte, se realiza el seguimiento a las embarazadas y a las mujeres en general en el área de obstetricia, donde se brinda asesoramiento sobre planificación familiar y procreación responsable, con la entrega gratuita de anticonceptivos orales, aplicación de inyectables y de implantes subdérmicos, y se toman muestras para estudios de PAP, entre otras actividades.

En cuanto a la atención permanente, subrayó que “el centro de salud cuenta con guardias de enfermería las 24 horas, los 365 días del año. Yun servicio de farmacia que funciona de lunes a viernes, en los turnos mañana y tarde”.

Respecto a la capacidad de resolución, Martín indicó que “en el efector damos respuesta a la mayor parte de las patologías que presentan los pacientes, pero cuando hay situaciones que requieren una atención de mayor complejidad, realizamos la derivación correspondiente al Hospital Distrital de Ingeniero Juárez, que es nuestro hospital de referencia dentro del distrito sanitario I”.

Seguidamente, destacó que el centro sanitario tiene a cargo el cuidado de la salud de aproximadamente 400 habitantes de El Mistolar, pero diariamente reciben también a pacientes de comunidades cercanas como Isla de Cuba, La Florencia, Paraje La Yegua, La Tusca, Bolsa Palomo, Palmar Sur, La Unión, Potrerito, Campo Bandera, Pozo del Pato y Algarrobal, entre otras.

En tanto agregó, que también atienden“a personas provenientes de localidades de la provincia del Chaco, como de El Sauzalito y Tres Pozos, que eligen acercarse porque encuentran aquí una mayor accesibilidad tanto a la atención como a los medicamentos”, concluyó la funcionaria.



