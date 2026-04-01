"Sigamos construyendo juntos una Formosa cada día más justa, más solidaria y más unida"

En una emotiva ceremonia realizada este miércoles 8 de Abril, por el 147.º Aniversario de la Fundación de la ciudad de Formosa, y encabezada por el Gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán, el intendente de la ciudad, Ing. Jorfe Jofré al hacer uso de la palabra convocó a "seguir construyendo juntos una Formosa cada día más justa, más solidaria y más unida",

En ese marco emotivo recordó la figura del comandante Luis Jorge Fontana, el expedicionario que en 1879 eligió estas orillas del río Paraguay para fundar lo que él mismo llamó "paraíso terrenal".

En otro tramo de discurso, Jofré reivindicó el legado histórico de los primeros pobladores y subrayó que los valores forjados en aquellos tiempos fundacionales siguen vigentes. "Los formoseños tenemos incorporados en la naturaleza de nuestra condición un decidido arraigo a esta tierra, ya que nuestra implantación en ella fue producto de un concreto proceso histórico que nos compromete con su destino", afirmó.

El intendente repasó los momentos más difíciles de la historia provincial, desde el olvido de los tiempos territorianos hasta los años de violencia y desapariciones, y destacó que la respuesta del pueblo formoseño fue siempre la misma: "Con unidad, con trabajo, y con esperanza también enfrentamos este duro presente fortalecidos en esa historia, en nuestra experiencia y en nuestra identidad", sostuvo.

Frente al escenario nacional, Jofré fue crítico del rumbo económico y político del gobierno central. "Somos testigos preocupados del desinterés traducido en desfinanciamiento de áreas fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad, como son la educación, la ciencia, las políticas sociales", señaló, y advirtió que el modelo vigente parece excluir a la mayoría de los argentinos y devuelve a las provincias al olvido y la exclusión.

Sin embargo, el mandatario municipal contrapuso a esa lógica la tradición solidaria de Formosa. "A la lógica que se pretende instalar, la del individualismo, la de la competencia permanente, la del 'sálvese quien pueda', nosotros, los formoseños anteponemos la de la cultura de nuestro pueblo, que está convencido de que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza", expresó.

“Nosotros, ante este contexto nacional perseveramos en el mismo camino que elegimos hace décadas que, conducido por el Gobernador Gildo Insfran, y el acompañamiento permanente de nuestro pueblo, exhibe logros extraordinarios en el crecimiento y desarrollo de la provincia y, lo que es aún más importante, con las personas en el centro porque el progreso verdadero no puede dejar a nadie atrás”, sentenció.

“Desde nuestro lugar, la ciudad, trabajamos para fortalecer las economías locales, para acompañar a los emprendedores, para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que son el corazón del desarrollo productivo de nuestras ciudades. Creemos en una ciudad que crece, en una provincia que crece, pero con justicia social. Una ciudad que avanza en una provincia que avanza, pero con oportunidades para todos. Y sabemos que nada de esto sería posible sin la herramienta más poderosa que tenemos como comunidad: la unidad”, resaltó.

Jofré convocó a los formoseños a cuidar y defender la unidad como herramienta central frente a los desafíos del presente. "Formosa no es solo un lugar en el mapa. Formosa es una comunidad viva, un proyecto colectivo, una historia que seguimos escribiendo todos y todos los días", remarcó.

El discurso cerró con un homenaje a los pioneros y con un llamado a continuar el camino. "Honremos el legado de Luis Jorge Fontana y de aquellos hombres y mujeres que se atrevieron a soñar este destino. Sigamos construyendo juntos una Formosa cada día más justa, más solidaria y más unida", concluyó Jofré.



