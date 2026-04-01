Recuerdan que la vacuna VSR en el embarazo brinda protección a los bebés desde el momento del nacimiento





En la provincia de Formosa, la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada a quienes se encuentran entre la semana 32 y 36 de gestación, se encuentra vigente y es clave para cuidar a las niñas y niños, desde el primer día de vida hasta los seis meses, de la bronquiolitis y otras enfermedades respiratorias que pueden ser graves.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), se reiteró la importancia de la vacunación contra el VSR en las embarazadas, una estrategia fundamental de inmunización destinada a prevenir las llamadas Enfermedades Respiratorias Agudas Bajas (IRAB) en los recién nacidos y lactantes.

Con una campaña que se inició el 12 de enero de este año en todo el territorio provincial y que continuará hasta el próximo 31 de agosto, está dirigida exclusivamente a gestantes que se encuentran entre las semanas 32 y 36 de embarazo, con el objetivo de brindar protección a los bebés durante sus primeros meses de vida, etapa en la que son más vulnerables.

Cabe mencionarse, que el Virus Sincicial Respiratorio es uno de los principales causantes de patologías como la bronquiolitis y la neumonía, enfermedades que pueden derivar en internaciones e incluso complicaciones respiratorias graves en los más pequeños.

En ese marco, el jefe del Departamento de Inmunizaciones, el licenciado Julio Arroyo, explicó la importancia de esta herramienta preventiva: “La dosis aplicada durante el embarazo le permite a la mamá transferirle a su bebé los anticuerpos a través de la placenta, brindándole así protección durante los primeros seis meses de vida”.

Asimismo, subrayó que la vacunación se implementa de manera anticipada al período de mayor circulación del virus, que suele registrarse durante los meses más fríos del año. Esto permite reforzar la protección antes del otoño-invierno, cuando aumentan los casos de infecciones respiratorias.

Arroyo, también remarcó la accesibilidad de la vacuna en toda la provincia: “Es totalmente gratuita y no requiere orden médica ni turno previo. Para recibir la dosis, las embarazadas solo necesitan acercarse a cualquier hospital o centro de salud de la provincia, ya sea de la Capital o del interior, con su DNI”.

Y agregó que “en el caso que lo tengan, con su carnet de vacunación, pero si no lo tienen no es un impedimento para vacunarse”.

Además, recordó que la vacuna también está disponible en el Vacunatorio de la Familia, ubicado en la calle Padre Patiño 1255, en el edificio del Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo”.

Para cerrar, el Licenciado instó a las futuras madres a aprovechar esta oportunidad de cuidado, destacando que la vacunación no solo protege a la persona gestante, sino que constituye una herramienta primordial para resguardar la salud de los recién nacidos desde el inicio de la vida.







