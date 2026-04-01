El gobernador Insfrán presidió el acto por el 147º aniversario de la fundación de Formosa

En horas tempranas de este miércoles 8, el gobernador Gildo Insfrán encabezó el acto matutino que da inicio a las actividades programadas en conmemoración del 147º aniversario de la fundación de Formosa.

Al igual que todos los años, fue en el Mástil Municipal situado en la intersección de la Avenida 25 de Mayo y la calle San Martín, en donde el primer mandatario provincial presidió el izamiento de los pabellones nacional y provincial, a los sones de la canción Aurora interpretada por la Banda de Música de la Policía provincial.

Estuvieron presentes el vicegobernador, Eber Solís, el presidente provisional de la Honorable Cámara de Diputados, Armando Felipe Cabrera; el intendente capitalino Jorge Jofré; ministros y secretarios del Poder Ejecutivo; legisladores nacionales y provinciales; autoridades de la Intendencia capitalina y delegaciones escolares de todos los niveles educativos.

Posteriormente, el intendente Jorge Jofré brindó un discurso en donde recordó los inicios de la historia de la ciudad y reflexionó sobre el presente.

Ciudad de Formosa

“Hoy, 8 de abril, celebramos esta vida en comunidad que hace 147 años el comandante Luis Jorge Fontana, por designios de la historia, nos legó en las orillas e nuestra Vuelta Fermoza del río Paraguay”, inició su alocución.

“En este lugar bendecido por la naturaleza, al que él mismo llamó paraíso terrenal, venimos a honrar su figura de extraordinario militar, doctor naturalista, cartógrafo, inquieto fundador de pueblos, de una visión estratégica, geopolítica y de la integración nacional, de aquellos hombres y mujeres que junto a él iniciaron la aventura”, exclamó y agregó que más tarde “se convirtió en una sociedad que hoy avanza en su realización con los valores que se forjaron en esa etapa histórica de la Argentina, el esfuerzo común, la solidaridad y el coraje para enfrentar las adversidades”,

Asimismo, sostuvo que “los formoseños tenemos incorporados un decidido arraigo a esta tierra, ya que nuestra implantación en ella fue producto de un proceso histórico que nos compromete con su destino y por la que ponemos toda nuestra inteligencia, acción y esfuerzo en la concreción de los sueños de quienes habitamos en ella”.

Estimó que ese “es el horizonte que nos une y nos solidifica como pueblo y que nos ha permitido sortear con éxito los obstáculos que el devenir histórico nos ha puesto en el camino”.

Recordó que “de aquellos tiempo fundacionales, hemos aprendido que el respeto a la pluralidad cultural, es el basamento de una comunidad que quiere avanzar en su desarrollo con el aporte de la intrínseca sabiduría de los pueblos originarios y del esfuerzo y el tesón de los colonos nacionales o inmigrantes de lo que hemos heredados, el orgullo de ser y pertenecer para forjar nuestra identidad, única e irrepetible y encarar la construcción de nuevos tiempos de esperanza”.

También, lamentó que “estamos viviendo un presente, en donde el rumbo que toma el país en lo político y económico parecen excluir a la gran mayoría de los argentinos, soslayando a las provincias y sus pueblos con un modelo en donde muchos de ellos parecemos sobrar, echando por tierra años de construcción de federalismo, por el que nuestros próceres entregaron todo, hasta sus vidas y que pudimos plasmar en nuestra propia Constitución Nacional”.

Pero, de igual modo, aseguró que “los formoseños, anteponemos la cultura de los pueblos que está convencido de que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Por eso, sostenemos la histórica bandera del federalismo como garantía de que cada provincia, cada ciudad y cada pueblo tengan oportunidades reales para crecer, desarrollarse y construir su propio destino”.

“Ante este contexto nacional, perseveramos en el mismo camino que elegimos hace décadas, que conducido por el gobernador Gildo Insfrán y el acompañamiento permanente de nuestro pueblo, exhibe logros extraordinarios en el crecimiento y desarrollo de la provincia y, lo que es aun mas importante, con las personas en el centro, porque el progreso verdadero no puede dejar atrás a nadie”, subrayó.

Para cerrar, estimó: “En este nuevo aniversario de la ciudad quiero convocar a cada formoseño a cuidarla y protegerla, de aquellos mezquinos intereses que pretender destruirla para someternos con facilidad en la desunión”.

“Sigamos trabajando juntos por esta tierra que amamos, porque Formosa no es solo un lugar en el mapa, es una comunidad viva, un proyecto colectivo, una historia que seguimos escribiendo todos y todos los días. Honremos el legado de Luis Jorge Fontana y de aquellos hombres y mujeres que se atrevieron a soltar este destino. Sigamos construyendo juntos una Formosa cada día más justa, más solidaria y unida. ¡Feliz cumpleaños formoseños. Feliz cumpleaños Formosa!”, cerró.







