Secuestraron un rifle, cartuchos y armas blancas

El procedimiento se realizó durante tareas de patrullaje

Integrantes de la brigada investigativa del Comando Radioeléctrico Operativo de Ingeniero Juárez secuestraron un rifle de aire comprimido modificado, cartuchos y armas blancas, tras identificar a dos sujetos en el marco de un operativo preventivo de seguridad.

El hecho ocurrió el martes último, alrededor de las 16:00 horas, cuando los uniformados realizaban recorridas en inmediaciones al Puente Gauchito Gil, donde observaron a dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

Al advertir que el acompañante transportaba un arma larga en la espalda, los efectivos dieron la voz de alto y demoraron a ambos en el lugar, uno de los cuales es un adolescente.

Durante la requisa, los policías hallaron un rifle de aire comprimido modificado, cargado con un cartucho calibre 22, además de 19 cartuchos adicionales y armas blancas, entre ellas un cuchillo, una hoja metálica sin cabo y otro con funda.

A todo esto, el personal de la Policía Científica realizó las tareas periciales y el registro fotográfico de los elementos secuestrados, los cuales fueron incorporados a la causa judicial.

Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro de los elementos, iniciándose una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional, de la Tercera Circunscripción Judicial, y el Juzgado de Menores.



