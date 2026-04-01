Aprehendieron a dos hombres y recuperaron una motocicleta

El caso fue esclarecido en pocas horas, gracias al trabajo investigativo

Efectivos de la Delegación 8 de Octubre del Departamento Informaciones Policiales recuperaron una motocicleta sustraída y, con la colaboración de la Brigada de Investigaciones de la Delegación UR-1 y Comisaría Seccional Quinta, aprehendieron a los presuntos autores del ilícito.

El procedimiento se inició a partir de tareas investigativas realizadas en inmediaciones de la Escuela Provincial de Educación Secundaria (EPES) N° 41 del barrio Eva Perón, donde se cometió el hecho delictivo.

Allí, los investigadores llevaron adelante un minucioso análisis de cámaras de seguridad y averiguaciones de campo hasta identificar a los sospechosos.

Con los datos recabados, se desplegó un operativo de búsqueda en distintos sectores frecuentados por los implicados, investigación que se focalizó en el barrio Urbanización Maradona, donde los encontraron.

Al advertir la presencia policial, los sujetos abandonaron la motocicleta sustraída, Honda Wave 110 cilindradas blanca, y huyeron en otro rodado.

No obstante, gracias al trabajo coordinado entre las dependencias, minutos después ambos individuos fueron interceptados y aprehendidos en el barrio Luján.

Cabe destacar que la motocicleta recuperada tenía las documentaciones en el interior del baúl y fue restituida, según las actuaciones legales.



