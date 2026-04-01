Nacif rechazó el proyecto de intervención a Formosa y defendió la voluntad popular

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, expresó su enérgico rechazo al proyecto de intervención federal sobre la provincia de Formosa y sostuvo que la iniciativa “desconoce la realidad institucional y la voluntad soberana del pueblo formoseño”.

En ese sentido, afirmó que en la provincia “se cumple plenamente la división de poderes y funcionan las instituciones democráticas”, y remarcó que “es el pueblo quien decide libremente en cada elección”.

Asimismo, explicó que el respaldo al gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán, “responde a una decisión clara de los formoseños y formoseñas, que reconocen en él un liderazgo cercano, con capacidad de gestión, compromiso y una lealtad absoluta con su pueblo”.

Nacif consideró que el proyecto “intenta instalar una mirada distorsionada desde sectores que desconocen la realidad de Formosa”, y advirtió que “no se puede poner en duda la legitimidad de un gobierno elegido democráticamente”.

En esa línea, sostuvo que “la voluntad popular es soberana y debe ser respetada”, al tiempo que remarcó que “los formoseños han elegido un modelo de provincia con inclusión, justicia social y un Estado presente”.

Finalmente, el jefe comunal manifestó que desde Ingeniero Juárez “se continuará trabajando en unidad con el Gobierno de la Provincia”, y reafirmó que “no se permitirá que se avasalle la decisión del pueblo ni que se cuestione un proyecto político respaldado en las urnas”.