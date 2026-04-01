Se viene la Primera Feria Paippera en Misión Laishí

Será la semana próxima, más precisamente el miércoles 15 de abril en esa comunidad, ubicada a unos 70 kilómetros de la ciudad de Formosa. Como parte de las actividades, donde lo central será la comercialización de la hacienda, también se prepara danza folklórica y la presentación de algunos artistas invitados.

El coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, el doctor Rubén Casco, confirmó que la sede de la Primera Feria Paippera en Misión Laishí será el predio de la Escuela Agrotécnica Provincial N° 2 (EAP), sobre la Ruta Provincial N° 1. El acto con presencia de autoridades provinciales y productores invitados dará inicio a las 11 de la mañana.

En tanto que para el mediodía está prevista la comercialización de la hacienda, “para lo cual se buscan siempre los mejores precios”, en el marco de esta “fiesta de la producción del Modelo Formoseño”, resaltó, añadiendo que la educación también se dará cita con un stand de alumnos con sus docentes.

Del mismo modo, se contará con la presencia de instituciones provinciales y nacionales invitadas, como por ejemplo el SENASA y el INTA. “Esto se hará en Laishí, pero se hace en cada punto de la provincia”, subrayó categórico.

También sumó a las empresas agropecuarias de la región, “que estarán mostrando sus productos” durante el destacado evento, donde “se entregarán premios a los mejores terneros de productores paipperos”

Al igual que la organización por el trabajo realizado, habrá una recorrida por los corrales, con el objetivo de mostrar la producción paippera. Y se compartirá un almuerzo criollo entre todos como es característico cada vez que se hacen estas actividades que fortalecen el trabajo del productor paippero.

Allí precisamente, acentuó Casco, se unen “el trabajo, la educación y la organización gracias a la participación de las áreas docentes y alumnos de la Agrotécnica”, puso en relieve especialmente esto.



