Palacios: “Ratificamos nuestro acompañamiento incondicional al gobernador Insfrán”

La intendente de Pirané Yéssica Palacios, junto a los ediles peronistas de esa localidad, reafirmó su férreo apoyo y compromiso con la gestión del gobernador Gildo Insfrán, al enfatizar: “Reconocemos en él, una conducción con claridad política, firmeza y una visión estratégica que ha sabido sostener a lo largo del tiempo, un proyecto de provincia basado en la inclusión, justicia social y presencia activa del Estado”.

Y continuó: “Este Modelo Formoseño no es una casualidad: es la construcción política y sólida, planificada comprometida con la felicidad del pueblo”, por tanto, “no reconocer su rol histórico, es negar la realidad misma, que se refleja no solo en las obras sino también en la tranquilidad y la paz social que vivimos los formoseños”.

Por ello, afirmó Palacios que “estamos convencidos de que en nuestra provincia existen hombres y mujeres con capacidad para asumir responsabilidades y continuar este camino. Los necesitamos a todos para fortalecer el Modelo Formoseño”.

La intendente piranense aseguró también que Insfrán es el “único conductor”, que “ha marcado un rumbo claro, siendo el artífice de este proyecto político que hoy nos contiene y nos guía”. Ante lo cual, “desde los sectores que están comprometidos con las políticas de ajuste, de un Gobierno nacional insensible, no es casualidad que lo ataquen y traten de desacreditarlo”.

“Hoy Argentina atraviesa un contexto crítico”, afirmó la intendente, “donde decisiones del Gobierno nacional afectan directamente a nuestra gente: como el desfinanciamiento del PAMI, la caída de programas esenciales como Remediar, la baja en la actividad económica y el deterioro del poder adquisitivo”.

Estas políticas, continuó diciendo, “también impactan de manera directa en los municipios. La caída de la coparticipación y el recorte de recursos hacen cada vez más difícil sostener la gestión y dar respuestas a las demandas de nuestra comunidad”.

“Más aún en nuestro caso-puntualizó la intendente-, como gestión nueva, que asumió con el compromiso de transformar y mejorar la calidad de vida de los piranenses, nos encontramos en un escenario adverso, eso implica que seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso”.

Por eso, “en estos tiempos y con estos escenarios que plantea la realidad nacional”, reafirmó categórica, “una vez más, que debemos dejar de lado las ambiciones personales y fortalecer la unidad, que no es solamente una unidad por sí misma, sino que es la unidad programática de seguir trabajando para que continúe la justicia social en la provincia que garantiza el Modelo Formoseño”.

Por todo ello, Palacios y los ediles peronistas del Concejo Deliberante “ratificamos nuestro acompañamiento incondicional al gobernador Insfrán y renovamos nuestro compromiso con el Modelo Formoseño, convencidos de que es el camino para seguir garantizando derechos y construyendo una provincia con más igualdad y oportunidades para todos”.



