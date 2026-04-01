Nacif y Solís recorrieron comunidades del interior y compartieron actividades con vecinos

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, junto al vicegobernador de la provincia de Formosa, Dr. Eber Solís, realizaron recientemente una recorrida por los parajes de Teniente Fraga y Nueva Misión Pozo Yacaré, donde mantuvieron encuentros con vecinos y vecinas, fortaleciendo el contacto directo con las comunidades del interior.

Durante la jornada, se llevaron adelante distintas actividades que promovieron la participación comunitaria, entre ellas un encuentro deportivo que reunió a jóvenes y familias de la zona, generando un espacio de integración, recreación y fortalecimiento de los vínculos sociales.

Asimismo, se compartió una cena organizada especialmente para la comunidad y la delegación visitante, elaborada por el equipo de cocineras de la Municipalidad de Ingeniero Juárez, en una muestra del trabajo articulado y el compromiso permanente con cada rincón del territorio.

En ese marco, el intendente Nacif destacó la importancia de estos espacios de cercanía: “Estar en el territorio, escuchando y acompañando a nuestra gente, es la base de nuestra gestión. Trabajamos de manera conjunta con el Gobierno de la Provincia para dar respuestas concretas y seguir construyendo igualdad de oportunidades para todos los formoseños”.

La actividad se enmarca en una política sostenida de presencia activa del Estado, que prioriza el bienestar de las comunidades y el fortalecimiento del tejido social a través del trabajo en equipo y la articulación entre los distintos niveles de gobierno.



