Se recuperó una motocicleta durante una rápida intervención policial

• Estaba oculta en una zona de pastizales

Efectivos de la Sección Robo y Hurto del Departamento Informaciones Policiales secuestraron una motocicleta Honda Wave, que fue sustraída en el barrio La Pilar de esta ciudad.

El hecho ocurrió este domingo y los policías la recuperaron durante recorridas por las calles internas del barrio Villa Hermosa.

En medio de la investigación del caso, los auxiliares de la justicia encontraron el rodado entre las malezas.

De inmediato constataron que se trataba de la moto buscada; mientras que el presunto autor está identificado y sería inminente su detención.