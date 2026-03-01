Demoraron a un hombre por transportar un vacuno sin las documentaciones para su traslado

• El procedimiento se concretó sobre la Ruta Provincial 39

Integrantes del Destacamento El Quebracho, dependiente de la Unidad Regional Nueve, detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux que trasladaba un animal vacuno en pie sin las documentaciones exigidas por ley, razón por la cual se inició una causa contravencional.

El hecho ocurrió este domingo, alrededor de las 10:00 horas, en la intersección de la Ruta Provincial 39 y el camino vecinal 9.010, jurisdicción de Palmar Largo.

Al consultar al conductor sobre las documentaciones para el transporte, como guía de tránsito, certificado de vacunación y sanidad del animal, entre otros requisitos, señaló que no las tenía.

Luego se informó de la situación al Juzgado de Paz, con asiento en Ingeniero Juárez, y se dispuso el inicio de las actuaciones contravencionales, además del secuestro del animal vacuno y la camioneta; mientras que el hombre continuó en libertad.