Distinguieron la trayectoria de Carlos Palacios al llevar ahora su nombre el Polideportivo Municipal de Tres Lagunas

Ese pueblo del interior cumplió 99 años de aniversario y, en ese marco, reconocieron la figura de uno de los primeros pobladores, quien se destacó por sus valores de solidaridad, humildad, además fue presidente de la Comisión de Fomento del lugar, entre otros cargos públicos.

Guillermo Silva, presidente de la Comisión de Fomento de Tres Lagunas, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) en el marco de los festejos por el 99 aniversario de esa localidad del interior de la provincia de Formosa, que fueron acompañados por el vicegobernador Eber Solís. También celebró su cumpleaños la EPEP N° 74 “Dr. Ricardo Rojas”.

Durante la mañana de lunes 6 se realizó el acto conmemorativo, donde, “a través de un decreto se decidió que el Polideportivo Municipal, que fuera inaugurado por el gobernador Insfrán, lleve el nombre de el nombre de Don Carlos Palacios”, señaló.

De esa manera se lo reconoció a él y a su familia que fue una de las primeras en asentarse en Tres Lagunas, pero además de ser de las primeras poblaciones también, distinguió Silva la trayectoria de “un hombre que ha hecho mucho por el deporte, por la salud y la justicia social, ya que tendió la mano a aquellos pobladores que necesitaban de una asistencia”.

Por todo ello, lo definió como una persona “honrada” que “nos enseñó” con su hacer “el bien” también destacó “su sencillez y su solidaridad”, estos valores que el vicegobernador Solís también los nombrara al citarlo en su discurso durante la ceremonia institucional.

Al servicio de su comunidad

En otro testimonio que recogió AGENFOR de los familiares, se destaca el de Dardo Palacios, quien describió que se sentía muy emocionado como hijo, porque fue un orgullo para él la distinción que le brindaron a su padre Carlos, fallecido en el 2013.

Principalmente, le agradeció por ello públicamente al gobernador Insfrán, “quien cada vez que llega al pueblo le hace este tipo de homenaje”. “Carlos Palacios fue un hombre pueblo porque las 24 horas estaba al servicio de su comunidad. Tenía muy arraigado el valor de servir al prójimo”, sostuvo.

Por último, recordó que se desempeñó como presidente de la Comisión de Fomento de esa localidad, en el año 1983, en la vuelta a la democracia. También concejal, presidente departamental del Partido Justicialista y sobre todo, volvió a decir: “Fue un vecino que estuvo siempre con los suyos”.























